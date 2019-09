Margaret Qualley | da Tarantino a Kenzo

Fonte : gqitalia

(Di venerdì 13 settembre 2019) È davvero un momento magico per: l’attrice, 25 anni da compiere il prossimo ottobre, ha partecipato all’ultimo film di QuentinC’era una volta a... Hollywood (in sala dal 18 settembre). Lei è Pussycat, giovane hippy che fa colpo su Brad Pitt al punto da farsi accompagnare nella comune in cui vive (quella di Charles Manson). Nel frattempo, però, nelle sale italiane (dal 12 settembre) è già arrivato il thriller paranormale Strange but True, di cuiè la protagonista. Se questo non fosse abbastanza, va aggiunto che sempreè tra le interpreti di Seberg, presentato fuori concorso a Venezia 76. A parte questi tre titoli, praticamente contemporanei,in realtà non è un volto sconosciuto, anzi: è lei l’interprete del personaggio di Jill Garvey nella serie T he Leftlovers- Svaniti nel nulla . Il suo volto, in effetti, è difficile da ...

giuppi00 : È un peccato vedere un’attrice capace come la Robbie in un ruolo così limitato, ma illumina lo schermo e la sua sc… - GianlucaOdinson : C’era una volta…a Hollywood: Brad Pitt e Margaret Qualley in una nuova clip -