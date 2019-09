Marc Marquez MotoGP | GP San Marino 2019 | “Non ho pensato al giro veloce | ma sono

MotoGP - Marc Marquez GP Misano 2019 : “Amo questa pista - è difficile mantenere costanza per tutta la gara” : Sono passati solo due weekend senza Motociclismo ma per Marc Marquez l’appuntamento del GP di Misano 2019 è certamente da circoletto rosso. Per il cannibale iberico infatti l’astinenza da successo comincia a farsi sentire, oltre un mese ormai è trascorso dalla vittoria di Brno che è stata seguita dalle due volate consecutive perse prima con Andrea Dovizioso in Austria e poi con Alex Rins in Gran Bretagna. Nonostante l’ottavo ...

MotoGP - GP San Marino 2019 : Marc Marquez e la fame di vittoria. L’iberico cova rivincita dopo gli ultimi duelli persi : Il Mondiale 2019 di MotoGP è ormai sempre più nelle mani di Marc Marquez a sette tappe dalla fine di una stagione dominata in lungo e in largo grazie ad una costanza di rendimento mostruosa. Il nativo di Cervera, dopo due annate in cui ha dovuto fronteggiare una Ducati molto pericolosa, ha ampliato il gap con gli avversari anche grazie ai progressi motoristici della Honda che gli hanno permesso di lottare per la vittoria in ogni singola gara ...

MotoGp – Marquez con la testa sulle spalle - Marc svela il suo segreto : “ho imparato dai miei errori” : Marc Marquez sempre più maturo: lo spagnolo della Honda ha imparato dai suoi errori Bisogna attendere ancora una settima prima di vedere i campioni della MotoGp nuovamente in pista. Dopo il Gp di Silverstone, vinto da Rins, i piloti sono tornati in pista a Misano per un importante test e si sfideranno proprio sul circuito di San Marino e della Riviera di Rimini la prossima settimana. AFP/LaPresse In attesa di tornare in pista e andare a ...

MotoGP - Marc Marquez lancia la sfida a Lewis Hamiton : “Confronto prima in F1 e poi in moto” : Marc Marquez lancia il guanto di sfida a Lewis Hamilton dalle colonne di Marca: al noto sito iberico infatti, il pilota della MotoGP ha proposto un insolito duello, ovvero una sorta di doppio confronto, prima in Formula 1, poi sulle due ruote, per decretare chi sia il più forte tra i due campioni. Così lo spagnolo: “Sarebbe interessante un faccia a faccia, prima con un’auto di Formula 1 e poi con una moto. So che Hamilton è bravo in ...

MotoGp – Marquez beffato al fotofinish a Silverstone - Puig non ha dubbi : “ecco cosa è successo a Marc” : Alberto Puig analizza la gara di domenica a Silverstone: le parole del team manager Honda dopo la sconfitta di Marquez al fotofinish La gara di MotoGp di domenica ha regalato ancora una volta uno spettacolo incredibile. Dopo la sconfitta all’ultima curva in Austria per mano di Dovizioso, Marquez è stato beffato ancora una volta all’ultimo, proprio al fotofinish, a Silverstone, questa volta da Alex Rins, che si è dunque ...

VIDEO Marc Marquez MotoGP - GP Gran Bretagna 2019 : “Ho portato Rins alla vittoria - ma è arrivato un’altro risultato importante” : E’ un Marc Marquez leggermente tirato in volto quello che si è presentato ai microfoni di Sky Sport dopo aver dovuto subire nuovamente l’onta di un sorpasso all’ultima curva nel GP di Gran Bretagna 2019 di MotoGP; il catalano ha provato a mostrare serenità dichiarando di essere soddisfatto in chiave Mondiale ma lascia trasparire un giustificato pizzico di fastidio quando gli viene chiesto se per lui sia stato peggio questo ...

MotoGP - GP Gran Bretagna 2019 : Marc Marquez e le sconfitte all’ultima curva - un problema psicologico? Dovizioso e Rins insegnano : Marc Marquez ha perso il secondo corpo a corpo consecutivo, subendo il sorpasso decisivo all’ultima curva, mentre sembrava lanciatissimo verso la vittoria. Due settimane fa Andrea Dovizioso si inventò una magia entrando di prepotenza nel finale del GP d’Austria 2019, oggi Alex Rins si è imposto grazie a una micidiale accelerazione e ha trionfato per appena 13 millesimi. Il Cabronçito è indubbiamente il miglior centauro in ...

MotoGp - Alex Rins in volata batte Marc Marquez. Valentino Rossi quarto : Alex Rins ha vinto al fotofinish il Gran Premio di Gran Bretagna per la classe MotoGp davanti a Marc Marquez, superato all’ultima curva sul rettilineo finale. Completa il podio Maverick Vinales, terzo con la Yamaha davanti al compagno di squadra Valentino Rossi. È terminata alla prima curva invece l

MotoGP - GP Gran Bretagna 2019 : Valentino Rossi in seconda posizione - lanciato il guanto di sfida a Marc Marquez : Le qualifiche del GP di Gran Bretagna 2019 di MotoGP hanno rilanciato per l’ennesima volta tra i Grandissimi l’infinito Valentino Rossi che si è classificato in seconda posizione arrendendosi solamente al cannibale Marc Marquez, autore dell’ottava pole position stagionale. Il pesarese pare davvero rinato dopo la pausa estiva che gli è sicuramente servita per ricaricare le energie mentali e tornare a comandare a ...

Valentino Rossi MotoGP - GP Gran Bretagna 2019 : “Voglio lottare con Marquez - punto al podio. Marc è più forte ma…” : Grandissimo sabato per Valentino Rossi che ha guadagnato una bellissima seconda posizione nelle qualifiche del GP di Gran Bretagna 2019, tappa del Mondiale MotoGP che si corre a Silverstone. Il Dottore si è scatenato e domani scatterà in prima fila in occasione della gara con la seria possibilità di puntare al podio e di provare a lottare per la vittoria come non accadeva da tempo. Il centauro di Tavullia ha analizzato la sua prestazione ai ...

Marc Marquez partirà in pole position nel Gran Premio di Gran Bretagna di MotoGP : Marc Marquez, pilota spagnolo della Honda, partirà in pole position nel Gran Premio di MotoGP della Gran Bretagna, che si disputa sul circuito di Silverstone. In seconda posizione partirà Valentino Rossi, che non partiva in prima fila da più di

Marc Marquez MotoGP - GP Gran Bretagna 2019 : “Una grande pole - ma domani sarà battaglia con le Yamaha” : Marc Marquez dice 60! Sono 60, infatti, le pole position conquistate nella classe regina dal campione del mondo che, anche nel corso delle qualifiche del Gran Premio di Gran Bretagna 2019 di MotoGP ha fatto il vuoto, rifilando oltre 4 decimi a Valentino Rossi, l’unico in grado di rimanere nelle sue vicinanze. I numeri per il catalano ormai sono sempre più impressionanti, dato che il nativo di Cervera ha centrato la quinta pole a ...

VIDEO Andrea Dovizioso e Marc Marquez rivivono il duello all’ultima curva nel GP d’Austria : Tutto pronto a Silverstone per la partenza delle qualifiche del Gran Premio di Gran Bretagna 2019, appuntamento da non perdere per il calendario della MotoGP 2019. Andrea Dovizioso a e Marc Marquez si apprestano a dare vita ad un nuovo entusiasmante duello dopo quello andato in scena nell’ultimo appuntamento del Motomondiale sul circuito austriaco di Spielberg, quando il pilota italiano della Ducati ha conquistato la vittoria grazie ad uno ...

MotoGP - GP Gran Bretagna 2019 : chi conquisterà la pole a Silverstone? Le Yamaha sfidano Marc Marquez : CLICCA QUI PER LA DIRETTA LIVE DI FP3 E QUALIFICHE DELLA MotoGP DEL GP DI Gran Bretagna DALLE ORE 11.00 Saranno qualifiche all’ultimo respiro quelle del Gran Premio di Gran Bretagna 2019 di MotoGP che si disputeranno quest’oggi dalle ore 15.10 quando scatterà la Q1. Sul tracciato di Silverstone, che presenta un nuovo asfalto quanto mai approvato ed apprezzato dai piloti, la sfida sarà accesissima per conquistare la pole position del ...