“Mamma | sto bene” Ritrovata Claudia | la ragazza scomparsa da tre giorni in Sardegna

Fonte : fanpage

(Di venerdì 13 settembre 2019)Caddeo, la 18ennemartedì scorso da Samugheo, in provincia di Oristano, è statae sta bene. Di lei non si avevano più notizie dal 10 settembre, quando si era allontanata proprio dal suo paese facendo perdere le sue tracce con il telefono spento. Ieri ha chiamato i genitori: "Mamma, sto bene e sono da amici".

Cicia61552843 : RT @unrespirofranoi: quando mia mamma entra in camera mentre dovrei studiare e in realtà sto usando il cellulare: - leajgdrs : RT @dimitrivasilyev: la mamma che mi chiama e lei sta preoccupata fumo e sto nella culla la luna vuole calma ma sono tutte 6itch https://t.… - viicbert : RT @paulmonite: RAGA STO MORENDO mia zia stava raccontando a mia mamma della nascita della figlia di una collega e non ricordava il nome ed… -