Malagò sotto accusa La guerra per lo sport sul tavolo di Spadafora | Mediazione o colpo

(Di venerdì 13 settembre 2019) Per capire quanto Giovanni Malagò, presidente del Coni colpito al cuore dalla riforma dellodell’exsegretario leghista Giorgetti, abbia tutt’altro che concesso l’onore delle armi, basta un dettaglio rivelatore. Siamo nei minuti dell’accettazione dell’incarico da parte di Conte, pomeriggio del 4 settembre scorso, e mentre i lanci di agenzie davano il premier verso il Quirinale, e il nuovo governo quasi fatto, dal presidente del Coni partivano delle vere e proprie cannonate contro l’ad die Salute, Rocco Sabelli. Una per tutte: “Poteva funzionare solo con un’armoniosa collaborazione, ma essendo mancati da parte di Sabelli argomenti di rispetto, ognuno va per la sua strada”. Altro che “armoniosa collaborazione”, quella tra le due entità che da gennaio scorso dovrebbero gestire lo ...

