L’urgenza delle crisi aziendali nel riciclo dei rifiuti

Fonte : huffingtonpost

(Di venerdì 13 settembre 2019) La Ditta Negretti Giuseppe, una falegnameria storica di Capriano del Colle in provincia di Brescia, ritiranon pericolosi in legno - bancali usati e cassette – li ricicla, con un trattamento termico di igienizzazione e con le riparazioni necessarie, e poi li rivende come prodotti.Una cosa ottima, direte: consente di risparmiare legno vergine - meno alberi tagliati - contribuisce a ridurre ida smaltire in discarica o negli inceneritori, generando vantaggi ambientali, valore economico e posti di lavoro.Nei giorni scorsi, invece, la Ditta Negretti Giuseppe ha ricevuto dall’Ufficiodella Provincia, a firma del suo direttore, una comunicazione che la informa che l’autorizzazione che le consente questa attività non è più valida ed è oggetto dell’avvio di un procedimento di revoca.Come mai è potuta accadere una ...

kubotina : RT @ultimenotizie: Ruth, una cagnolona randagia delle contrade di #Partinico (Palermo), è morta tra atroci sofferenze. Un 80enne l'ha presa… - marcosola1970 : RT @ultimenotizie: Ruth, una cagnolona randagia delle contrade di #Partinico (Palermo), è morta tra atroci sofferenze. Un 80enne l'ha presa… - Beverari_M : RT @ultimenotizie: Ruth, una cagnolona randagia delle contrade di #Partinico (Palermo), è morta tra atroci sofferenze. Un 80enne l'ha presa… -