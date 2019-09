Louis Tomlinson | il significato del finale del video di “Kill My Mind” è esattamente

Louis Tomlinson - la sorella Félicité è morta per overdose : Louis Tomlinson, morta la sorella Felicit La sorella minore di Louis Tomlinson, Félicité Grace Tomlinson, è venuta a mancare all’età di 18 anni. La ragazza è stata trovata morta nel suo appartamento a Londra. Sei mesi dopo la tragica scomparsa, l'autopsia ha sentenziato. Félicité, sorella appena 18enne di Louis Tomlinson, cantante One Direction, è morta per un'accidentale ...

Louis Tomlinson - la sorella del cantante degli One Direction non si è suicidata : “È morta per overdose” : Félicité Tomlinson, la sorella del cantante degli One Direction, Louis, non si è suicidata ma è morta a causa di un’overdose di cocaina, Xanax e Oxicodone. È questa la conclusione a cui è giunta la polizia dopo mesi di indagini, come riferisce il Mirror. La ragazza aveva 18 anni ed era stata trovata morta nel suo appartamento: secondo il coroner a causarne la morte è stato un attacco di cuore “accidentale”, provocato da un ...

Louis Tomlinson : fuori ora la nuova canzone "Kill My Mind" - ecco cosa ne pensano i fan : In loop

Kill My Mind è il nuovo singolo di Louis Tomlinson : Il nuovo singolo di Louis Tomlinson è Kill My Mind. Stando alle prime indiscrezioni trapelate, il brano dovrebbe arrivare il 5 settembre anche se non è ancora certa la data di arrivo della sua nuova prova discografica, annunciata a qualche giorno dall'uscita del nuovo album di Harry Styles. L'ex One Direction viene dal dramma della perdita della sorella Félicité, trovata senza vita all'età di soli 18 anni per un arresto cardiaco. In questi ...

Louis Tomlinson : "Kill My Mind" è il titolo del suo nuovo singolo : Can't wait!

Louis Tomlinson ha promesso che presto canterà nuove canzoni dal vivo : Parola di Louis

La fine degli One Direction per droga? Louis Tomlinson risponde : “Tutte str***ate” : La fine degli One Direction potrebbe essere dovuta a motivi legati all'uso di sostanze stupefacenti? Un articolo del Mirror torna sull'argomento e sputa veleno sullo stop dei 5 ragazzi inglesi, già orfani di Zayn Malik in piena tournée. Un successo mondiale e poi un periodo di pausa, non ancora ufficializzato come scioglimento del gruppo. Zayn Malik ha anticipato di poco le carriere soliste degli altri componenti. Non troppo tempo dopo ...