Fonte : repubblica

(Di venerdì 13 settembre 2019) Studio inglese: il fatto di mantenere ilsempre carico o meno ci dice (e dice agli altri) chi siamo. Le persone che lasciano scaricare il telefono vengono viste dagli altri come sfasate rispetto alla norma sociale di restare connessi e pertanto incapaci di essere...

gabrillasarti2 : @SabrySonoIo @Bandicoot55Coco @matteosalvinimi Se fate un giro su twitter, non esiste un twit che non parlacdi Salv… - Notiziedi_it : L’ossessione del cellulare scarico influenza la percezione spazio-tempo - vogliomorjre : RT @MaleficamenteIo: Invece di buttare merda su ariana in #DonCallMeAngel perchè non parlate del documentario di jesy delle little mix? Io… -