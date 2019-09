L' oroscopo di sabato 14 settembre | Sagittario ' voto 9' | Leone affettuoso

L'oroscopo di domani sabato 14 settembre - Astrologia 1ª sestina : Venere entra in Bilancia : L'oroscopo di domani sabato 14 settembre 2019 annuncia alcuni passaggi astrali di notevole interesse nella giornata di partenza di questo weekend. Primo su tutti, l'ingresso del Pianeta Venere in Bilancia a partire dalle ore 13:43, anticipato dall'arrivo di Mercurio alle ore 07:15 del mattino sempre nello stesso segno. A tenere con il fiato sospeso, altresì, la presenza della Luna piena nel settore dei Pesci. Grosse chance di successo pertanto ...

Paolo Fox - previsioni del weekend : oroscopo sabato 7 settembre : oroscopo del weekend (sabato 7 settembre): le previsioni di Paolo Fox Il weekend ha inizio e ovviamente Paolo Fox ha svelato le previsioni di sabato 7 settembre per quanto concerne i primi quattro segni dello zodiaco. ARIETE: dovranno fare i conti con una separazione. Saturno sarà opposto solo più per pochissimi mesi, dopo potranno ricevere di più dal lavoro. TORO: posizione di grande vantaggio in amore. Potranno iniziare presto qualcosa di ...

L'oroscopo di sabato 7 settembre : tempo libero per Vergine - Sagittario ossessionato : Durante la giornata di sabato 7 settembre i nativi Leone attraverseranno un periodo di ripresa, soprattutto in ambito sentimentale, mentre Toro avrà qualche imprevisto sul posto di lavoro. Bilancia dovrebbe prendere in considerazione l'idea di rilassarsi un po’, mentre Sagittario sarà preso da una persona in particolare. Andiamo a vedere nel dettaglio le previsioni per L'oroscopo della giornata di sabato 7 settembre. Previsioni oroscopo sabato 7 ...

L'oroscopo di sabato 7 settembre - primi sei segni : Gemelli e Cancro fortunati in amore : L'oroscopo di domani sabato 7 settembre 2019 è pronto a regalare più di qualche soddisfazione in merito al probabile andamento di questo inizio weekend. Pronti a togliere il velo al sesto giorno di questa prima settimana del mese? Bene, prima di iniziare ad anticipare qualcosa in relazione ai sei segni in valutazione ci sentiamo in dovere di evidenziare alcune novità interessanti l'Astrologia del momento. In primissimo piano il quartetto astrale ...

L'oroscopo del giorno 7 settembre - 2ª sestina : sabato all'insegna della Luna in Capricorno : L'oroscopo del giorno 7 settembre 2019 è felice di annunciare l'ingresso della Luna nel campo del Capricorno, proprio nella giornata d'inizio weekend. Questo sabato, pertanto, sarà davvero molto particolare per alcuni dei sei segni in analisi: ricordiamo che in questa sede saranno presi in considerazione i soli Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci. A risultare vincenti sia in amore che nel lavoro, come da titolo, saranno ...

L'oroscopo del giorno sabato 31 agosto : Capricorno 'voto 9' - Acquario in ottima forma : Durante la giornata di sabato 31 agosto, i nativi Toro saranno comprensivi nei confronti del partner, mentre Vergine sarà combattiva sul posto di lavoro. Scorpione avrà qualche litigio all'interno della propria relazione di coppia, mentre i nativi Capricorno saranno diffidenti con i colleghi. Andiamo a vedere nel dettaglio le previsioni per L'oroscopo della giornata di sabato 31 agosto 2019. Previsioni oroscopo sabato 31 agosto 2019 segno per ...

L'oroscopo di domani sabato 31 agosto - predizioni 1ª metà zodiaco : l'Ariete al top : L'oroscopo di domani sabato 31 agosto 2019 porta in evidenza le previsioni zodiacali e la classifica stelline relativa ai primi sei segni dello zodiaco. In primo piano quest'oggi la presenza della Luna in Vergine, presente nel segno di Terra già da venerdì 30 agosto alle ore 01:57 del mattino. Altresì, l'Astrologia applicata al periodo ci mostra Mercurio, Sole, Marte e Venere tutti splendidamente allineati nel settore della Vergine: diciamolo ...

oroscopo Branko weekend di sabato 31 agosto e domenica 1 settembre : Branko, Oroscopo prossimo fine settimana: le previsioni del 31 agosto e dell’1 settembre 2019 weekend a cavallo tra il mese di agosto e quello di settembre, il prossimo, le cui previsioni dell’Oroscopo di Branko le riprendiamo, come sempre, dalle pagine del libro “Branko 2019, calendario astrologico”, nel quale è presente lo zodiaco di tutto l’anno. L’Oroscopo del fine settimana prossimo (31 agosto – 1° ...

L'oroscopo di sabato 24 agosto : emozioni per Sagittario - Capricorno in forma : Durante la giornata di sabato 24 agosto, i nativi Bilancia cercheranno di recuperare punti all'interno della loro relazione d'amore, mentre Scorpione si sentirà carico di energie e con molta voglia di fare. Gemelli avrà degli imprevisti in ambito sentimentale, mentre Toro si darà da fare sul posto di lavoro in vista della stagione autunnale. Previsioni oroscopo sabato 24 agosto 2019 segno per segno Ariete: fareste meglio a non sottovalutare i ...

oroscopo di Paolo Fox - sabato 24 agosto : le previsioni di domani : Paolo Fox, Oroscopo domani e del weekend: le previsioni astrologiche del 24 agosto 2019 Per scoprire come sarà la situazione astrologica nelle prossime ventiquattro ore, sfogliamo le pagine del numero speciale di DiPiù “Stellare” di agosto, uscito in edicola qualche settimana fa, contenente le indicazioni sugli astri di ogni singolo giorno di questo mese: noi ci limitiamo a riportare in questo pezzo, ovviamente, solo qualcosina ...

L'oroscopo di domani 24 agosto - da Ariete a Vergine : amore - sabato speciale per i Toro : L'oroscopo di domani sabato 24 agosto 2019 è pronto a soddisfare quesiti o curiosità riguardanti l'imminente giornata d'inizio week-end. Intanto, ci teniamo a far presente che ad essere messi sotto analisi, in questo contesto, i soli segni relativi alla prima sestina zodiacale compresi tra Ariete e Vergine. Diciamo subito che a poter usufruire della benevolenza degli astri questo sabato saranno due segni in particolare, ovviamente prescelti ...

L'oroscopo del giorno sabato 17 agosto : Sagittario innamorato - Vergine brillante : Durante la giornata di sabato 17 agosto, i nativi Sagittario saranno favoriti in ambito sentimentale, mentre Leone dovrebbe fare attenzione alle amicizie che frequenta. Cancro sarà particolarmente fortunato sul posto di lavoro, mentre Acquario potrebbe avere qualche problema all'interno delle relazioni familiari. Andiamo a vedere nel dettaglio le previsioni per L'oroscopo della giornata di sabato 17 agosto 2019. Previsioni oroscopo sabato 17 ...

Paolo Fox - oroscopo sabato 17 agosto : le previsioni di domani : Paolo Fox, previsioni del 17 agosto: oroscopo di domani Come vivranno il weekend, 17 agosto, i segni dello zodiaco secondo l’astrologo Paolo Fox? Scopriamolo con il suo oroscopo di domani partendo dai primi quattro segni. ARIETE: da domani si sentiranno più sicuri grazie alla benevolenza delle stelle. Alcuni dissapori andranno chiariti entro la fine del weekend. TORO: inizia una fase di recupero molto importante. Le stelle saranno ...

L'oroscopo di domani sabato 17 agosto - 1ª sestina : classifica - Ariete e Gemelli 'top' : L'oroscopo di domani sabato 17 agosto 2019 è pronto a valutare la giornata attraverso la classifica stelline e relative predizioni astrali. Sotto analisi, dunque, il primo giorno d'inizio weekend, analizzato come sempre in relazione ai settori della quotidianità relativi all'amore nonché sul lavoro. Ansiosi di sapere cosa riserverà la giornata di sabato? Bene, prima di passare al sodo iniziamo a dare una piccola anticipazione sui sei simboli ...