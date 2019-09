Loot Box | il DCMS del Regno Unito consiglia a PEGI di etichettarle come Gioco

"È basket o è un casinò?" NBA 2K20 sommerso dalle critiche dopo un trailer tra Loot Box e slot machine : "Le microtransazioni sono una spiacevole realtà dei videogiochi di oggi" ci spiegava circa un anno fa il senior producer di NBA 2K19, Rob Jones, e nonostante le tante critiche questo elemento sarà ovviamente centrale anche nel capitolo di quest'anno. Il tutto condito da slot machine e ovviamente loot box sotto forma di pacchetti di carte.Come direbbe il buon Bender mancano solo black jack e squillo di lusso e la sensazione di trovarsi di fronte ...

Need For Speed Heat non conterrà Loot Box o meccaniche simili : Grazie ad un maestose trailer dalle tinte retrò, i giocatori hanno potuto vedere il nuovissimo Need for Speed Heat nella giornata di ieri. prima di vedere il gioco in azione durante la Gamescom, gli sviluppatori stanno diffondendo alcuni interessanti dettagli.Una delle cosa che siamo sicuri rendarà felici molti giocatori è l'assenza delle tanto odiate microtransazioni e loot box. Precisiamo che non si tratta di speculazione o rumor, è stato ...

Rocket League - fan infuriati per la rimozione delle Loot box : A riprova del fatto che non tutti sono d'accordo su una certa decisione, la notizia secondo cui Psyonix rimuoverà da Rocket League le loot box ha ottenuto risposte contrastanti da parte dei fan.Molti sono d'accordo con lo studio di sviluppo, mentre altri sostengono che da quando il gioco è approdato su Epic, la società lo sta "rovinando". Sotto al tweet pubblicato da Psyonix, una serie di utenti ha espresso le proprie perplessità a riguardo: ...

Dopo Nintendo - Microsoft e Sony - anche Epic Games promette più trasparenza sulle Loot box : Epic è l'editore che assieme a Microsoft, Sony e Nintendo, ha promesso più trasparenza per quanto riguarda le loot box.La scorsa settimana, i tre colossi si sono dichiarati d'accordo per far sì che gli sviluppatori che decidono di pubblicare i giochi sulle diverse console, rivelino pubblicamente le percentuali di rarità o probabilità di ottenere oggetti casuali nelle loot box. Questa promessa è stata condivisa da oltre una dozzina di colleghi ...

Secondo THQ Nordic le Loot Box sono "meccaniche in stile casinò" : Nella giornata di ieri, vi abbiamo riportato l'interessante notizia che ci parlava di come Sony, Microsoft, Nintendo stiano chiedendo agli sviluppatori una maggiore trasparenza riguardo l'implementazione delle ormai famose loot box e, in sostanza, i publisher dovranno svelare le probabilità di vincita se vorranno pubblicare su console.In seguito, THQ Nordic è intervenuta sulla questione, definendo le loot box come "meccaniche in stile casinò" e, ...

Un publisher avrebbe ritoccato le probabilità delle Loot Box in favore di alcuni streamer : Durante il panel della Federal Trade Commission riguardante il controverso mondo delle loot box, un agente che ha a che fare con il mondo degli streamer avrebbe svelato che un particolare publisher si è offerto di aumentare le probabilità di loot box per gli streamer sponsorizzati. Durante lo stesso workshop Sony, Microsoft e Nintendo hanno dichiarato che i publisher dovranno svelare le probabilità di vincita se vorranno pubblicare su ...

Sony - Microsoft - Nintendo e le Loot Box : i publisher dovranno svelare le probabilità di vincita se vorranno pubblicare su console : La questione loot box è quanto mai delicata e i governi sembrano sempre più intenzionati a intervenire in prima persona per valutare questo particolare elemento dell'industria videoludica ed eventualmente inserire delle regole ben precise sulla loro presenza (o assenza). Detto questo anche l'industria stessa ha deciso di intervenire imponendo delle condizioni ai publisher che, in questo caso, vogliono pubblicare il gioco su console.Le nuove ...

Rocket League sta per abbandonare il sistema di Loot Box casuali : In arrivo interessanti novità per l'apprezzato Rocket League per quanto riguarda il sistema di loot box.Le casse premio sono state introdotte nel 2016 ("per finanziare i nostri montepremi ed eventi di eSport", affermava allora Psyonix), ma fino ad ora assegnavano ai giocatori degli oggetti casuali.Tutto cambierà entro la fine dell'anno, tuttavia, secondo una nuova dichiarazione sul sito Web di Rocket League. Psyonix afferma che presto rimuoverà ...