Lo danno per morto e sente i medici che parlano di levagli gli organi che la sua famiglia

Costiera Amalfitana - raccolti illegalmente 400 kg di corallo : ci vorranno 50 anni per rimediare al danno ambientale : Ben 400 kg di corallo rosso raccolti dai fondali della Costiera Amalfitana, in spregio a qualsiasi norma: ieri la procura di Salerno ha emesso 10 provvedimenti di obbligo di dimora nei confronti degli autori del disastro ambientale. Tra i siti colpiti, anche 3 ricadenti nell’Area Marina Protetta di Punta Campanella: Li Galli, Isca e Punta della Campanella, il promontorio di fronte Capri che divide il Golfo di Napoli da quello di ...

Costiera Amalfitana - raccolta illegale di 400 chili di corallo : dieci indagati. “Ci vorranno 50 anni per rimediare al danno ambientale” : Negli ultimi due anni avevano raccolto illegalmente e venduto 400 chili di una specie protetta di corallo rosso, il Corallium rubrum, lungo la Costiera Amalfitana e alcune volte in ‘trasferta’ nei fondali di Puglia, Sicilia e Sardegna. Per questo dieci persone sono stati raggiunte da un provvedimento di obbligo di dimora nel proprio Comune con la prescrizione di restare in casa durante una fascia oraria. L’accusa nei loro ...

Amanti si danno appuntamento in una isolata casa di campagna - ma quando si appartano lui finisce in ospedale perché azzannato dal cane di lei : Non avrebbe mai pensato che una giornata che si prospettava molto piacevole potesse finire in dramma. Un uomo ha deciso di vivere una giornata d’amore con la sua amante. La donna ha invitato l’uomo nella sua casa isolata in campagna dove nessuno gli avrebbe visti e potevano finalmente passare una giornata insieme. Ma i due non avevano fatto i conti con il cane di lei. Mentre i due si appartavano il cane, probabilmente geloso per la ...

Pressione alta : come abbassarla con spezie gustose - quali sono gli alimenti utili e dannosi per l’ipertensione : Chi soffre di Pressione alta sa bene che si tratta di una condizione difficile da gestire. L’ipertensione è molto diffusa, e spesso è determinata da un’alimentazione errata: aggrava lo stato di salute di reni, fegato, arterie, cuore e sistema endocrino, ed è un importante fattore di rischio per l’ictus, l’infarto del miocardio, l’insufficienza cardiaca, gli aneurismi nelle arterie e per la malattia arteriosa ...

Ritirato utensile per cucina di un noto marchio : rilascia sostanze cancerogene e dannose [MARCHIO E INFO] : Il ministero della Salute ha pubblicato l’avviso di richiamo per il mestolo in plastica con manico di silicone, marchio Welkhome. Il richiamo, come si legge nel modulo, si è reso necessario per via della possibile migrazione di ammine aromatiche dall’utensile in nylon agli alimenti. Il ritiro dai negozi riguarda solo i mestoli con codice P2015DH001 commercializzati da Due Esse Distribuzioni srl con sede dello stabilimento di Martina ...

L’ecosistema dell’Alaska a rischio collasso : il Governo Trump costruisce miniere dannose per la fauna marina : Bristol Bay, in Alaska, è minacciata da una miniera a cielo aperto per l’estrazione di oro e rame, che è probabile venga posizionata proprio nell’area delle sorgenti della baia. Negli ultimi mesi del 2017, la Pebble Limited Partnership ha proposto un progetto che, per la sua realizzazione, dovrà necessariamente essere collocato laddove quasi 60mila salmoni si sono radunati lungo le correnti. In tutto questo mastodontico progetto, ...

Ryanair condannata a risarcire 9 persone per il ‘danno da vacanza rovinata’ : era stato cancellato un volo : Ryanair è stata condannata a risarcire a 9 persone il cosiddetto “danno da vacanza rovinata” a seguito della cancellazione di un volo. Secondo quando stabilito dal Giudice di Pace di Palermo, infatti, la compagni aerea dovrà corrispondere la somma di 400,00 € a ciascuna delle persone coinvolte, come si legge in una nota di Codacons, che precisa: “Era infatti emerso che la cancellazione del volo non fosse per nulla imprevista. ...

Terremoto : due lunghe scosse nel fiorentino - nessun danno a cose o persone : nessun danno si è verificato in zona dopo le due lunghe scosse di Terremoto avvertite stamani nel territorio di Montelupo fiorentino (Firenze). Lo afferma una nota della Citta’ Metropolitana di Firenze dove si rende noto che non si registrano danni a persone o cose. L’Ingv ha registrato i due eventi, entrambi di magnitudo 2,1 della scala Richter, alle 10.47 e alle 11.47, a 11 chilometri di profondita’, per una durata ...

Luigi Di Maio perde il Mise ma guadagna un'altra poltrona : inciucio Pd-M5s - che ministero gli danno : Il toto-premier pare chiuso con la conferma di Giuseppe Conte. Ma il nascente governo dell'inciucio Pd-M5s sconvolgerà anche molte poltrone di ministri. Detto che ai dem probabilmente finiranno Interni, Lavoro ed Economia, per quel che riguarda i pentastellati - spiegano fonti vicine alla trattativa

Malattia Mihajlovic - il sindaco di Bologna Merola : “Le immagini di ieri ci danno fiducia per il futuro” : “Determinazione e attaccamento alla sua squadra. Le immagini di ieri sera ci danno fiducia per il futuro. Come sindaco della nostra città volevo ringraziare Sinisa Mihajlovic per questo importante avvio di campionato, è stato un bellissimo esempio. Con il Bologna F.C. abbiamo una bella strada da fare assieme“. Questo il pensiero su Facebook da parte del sindaco di Bologna, Virginio Merola, in merito al ritorno in panchina del ...

Roma - operatori Ama danno rifiuti da mangiare ai cinghiali. Sindaca Raggi pubblica il video : “Comportamenti inaccettabili da irresponsabili” : “Questi comportamenti sono inaccettabili e ho chiesto ad Ama di verificare se si tratta di dipendenti dell’azienda ed eventuali prendere provvedimenti nei confronti dei protagonisti di questo video. Ringrazio il Tgr Rai per averlo diffuso denunciando questi atti intollerabili”. Lo scrive la Sindaca di Roma Virginia Raggi a corredo di un video che mostra degli operatori ecologici dare dei rifiuti da mangiare a dei cinghiali sul ...

Torino-Wolves 2-3 - le pagelle di CalcioWeb : De Silvestri e Belotti danno speranze ai granata [FOTO] : Torino-Wolves, LE pagelle DI CalcioWeb – E’ terminata Torino-Wolverhampton. Nella gara di andata del playoff di Europa League i granata cadono in casa per 2-3. Mazzarri schiera i suoi con un 3-4-3, con Berenguer e Zaza ai lati del tridente. Sorpresa iniziale tra le fila degli inglesi con Nuno Espirito Santo che lascia in panchina Ruben Neves, uno dei migliori della squadra. Prime fasi di studio tra le due squadre e match molto ...

Farmaci per chemioterapia rubati e abbandonati : non più utilizzabili - danno da 800mila euro : Il carico, rubato durante una rapina ai danni di un autotrasportatore di una ditta farmaceutica, trovato abbandonato nel patio di una villa in disuso. I Farmaci, a causa del deperimento, non possono essere utilizzati e dovranno essere smaltiti. Proseguono le indagini per individuare i responsabili.Continua a leggere

Funerale Diabolik - Codacons : chiediamo di aprire indagine per danno erariale : Roma – “Il Codacons chiede alla Corte dei Conti di aprire un’indagine per danno erariale alla luce di quanto avvenuto oggi a Roma, dove un imponente schieramento di poliziotti e’ stato messo in campo in vista del Funerale di Fabrizio Piscitelli, l’ex-ultras della Lazio assassinato nei giorni scorsi”. Cosi’ in una nota il Codacons. “Peccato che l’impiego di un cosi’ massiccio ...