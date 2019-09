LIVE Tiro a volo | Europei 2019 in DIRETTA | Diana Bacosi finisce ai piedi del podio | in

Fonte : oasport

(Di venerdì 13 settembre 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA17.48 Si ricomincia, bisognerà determinare l’ordine sul. Le carte olimpiche sono già assegnate invece: alla ceca Sumova e all’ucraina Malovichko. 17.47(34/40) è eliminata. Per lei arriva la quarta posizione finale. 17.45 Arriva lo “zero” di, dopo un piattello colpito di striscio ma convalidato. A Sumova basta fare 3/4 per garantirsi di proseguire la gara. 17.43 E’ il momento dell’eliminazione. Classifica: Bartekova 34/36, Eleftheriou 33/36, Sumova 32/36,31/36. 17.43 Zero della Sumova, che a questo punto conserva un solo piattello di vantaggio sulla rimontante. 17.43 Zero della Bartekova, le si fa sotto la cipriota Eleftheriou.intanto non sbaglia dal centro: fa 2/2. 17.42 Tutte e quattro a segno, senza errori. Rimangono immutate le distanze, ...

