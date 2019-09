LIVE Spagna-Australia basket | Semifinale Mondiali in DIRETTA | iberici favoriti

LIVE Spagna-Polonia 90-78 basket - Mondiali 2019 in DIRETTA : gli iberici volano in semifinale e aspettano una tra Australia e Repubblica Ceca! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE La nostra DIRETTA LIVE termina qui, grazie per averci seguito e buon proseguimento di giornata da parte di OA Sport. Gli iberici passano su un’ottima Polonia che ha tenuto il campo per oltre tre quarti di gara. Da segnalare che con i 9 assist di oggi Rubio diventa il miglior assistman di sempre dei Mondiali! FINITA! Spagna batte Polonia 90-78. 90-78 Altro giro in lunetta per Waczynski ...

LIVE Spagna-Polonia 67-58 basket - Mondiali 2019 in DIRETTA : le Furie Rosse provano l’allungo nel terzo periodo! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 72-63 2/3 per Ponitka dalla lunetta. 72-61 W. Hernangomez segna con fallo e converte il libero. 69-61 W. Hernangomez sfrutta la sua stazza in area e appoggia sul bel passaggio di Llull. 67-61 Gioco da tre punti di Slaughter e Polonia ancora in partita. INIZIA L’ULTIMO QUARTO! 67-58 Ultimo possesso gestito male dai polacchi e il terzo periodo si chiude con il contropiede vincente ...

LIVE Spagna-Polonia 46-41 basket - Mondiali 2019 in DIRETTA : comincia il secondo tempo! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 62-52 Kulig chirurgico da tre, la difesa spagnola continua a concedergli tiri. 62-49 Si iscrive finalmente a referto anche Llull con il palleggio, arresto e tiro. 60-49 Kulig gira intorno a Gasol e appoggia di mano sinistra. 60-47 Semigancio perfetto di Gasol. 58-47 Slaughter prova a rimettere in partita la Polonia. 58-44 RUBIOOOO!! Tiro in sospensione nel traffico appoggiandosi al ...

LIVE Spagna-Polonia 46-41 basket - Mondiali 2019 in DIRETTA : i biancorossi tengono bene nel primo tempo : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 46-41 1/2 invece per Rubio ai liberi, si chiude il primo tempo! 45-41 Waczynski preciso dalla lunetta. 45-39 Splendida penetrazione di Politka, primi punti per lui chiamato a trascinare la sua Polonia. 45-37 Gioco da tre punti di Gasol. 42-37 Fernandez dalla distanza prova a scuotere i suoi. 39-37 Cel segna il primo libero e sbaglia il secondo, ma arriva a supporto il tap-in di ...

LIVE Spagna-Polonia 22-18 basket - Mondiali 2019 in DIRETTA : primo quarto molto frizzante - Furie Rosse ancora con le marce basse : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 22-18 Sul tentativo mancato di Llull da lontanissimo si chiude il primo quarto. 22-18 Azione identica a quella precedente e altri due punti per Willy Hernangomez. 20-18 W. Hernangomez sposta regolarmente il suo marcatore e trova un canestro comodo. 18-18 Kulig con chilometri di spazio non può non prendersi il tiro da tre e fa bene. 18-15 Koszarek appena entrato si mette in ritmo con la ...

LIVE Spagna-Polonia 0-0 basket - Mondiali 2019 in DIRETTA : si comincia! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14:59 Andiamo a leggere i quintetti: SPAGNA: Rubio Fernandez J. Hernangomez Claver Gasol POLONIA: Slaughter Ponitka Waczynski Cel Hrycaniuk 14:55 Finita a Dongguan! Colpaccio dell’Argentina che elimina la favoritissima Serbia con il punteggio finale di 97-87! 14:50 Per le Furie Rosse può essere una grande occasione questa rassegna iridata: gli iberici si trovano nella parte di tabellone ...

LIVE Spagna-Polonia basket - Mondiali 2019 in DIRETTA : iberici favoriti per l’accesso in semifinale : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Orario d’inizio e come vedere Spagna-Polonia in tv e streaming – I risultati delle partite di ieri – Il calendario dei quarti di finale Salve a tutti e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale di Spagna-Polonia, secondo quarto di finale dei Mondiali di basket 2019. Allo Shanghai Oriental Sports Center va in scena un match sulla carta a senso unico, con gli iberici nettamente ...

LIVE Tiro a volo - Europei 2019 in DIRETTA : Rossi e De Filippis si prendono il bronzo nel Mixed Team! Francia-Spagna per l’oro : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 17.38 Presentati al pubblico Cormenier/Desert e Galvez/Fernandez. 17.35 Arrivano sulle pedane di Tiro intanto le squadre di Francia 1 e Spagna 1, per la finalissima dove ci sarà in palio l’oro. 17.32 Chiusura con colpo di scena: errore di Pellielo, e medaglia di bronzo per 44-43 alla coppia Rossi/De Filippis 17.30 Arriva il pari a quota 42. 17.30 Un bersaglio mancato da Jessica Rossi ...

LIVE Basket - Mondiali 2019 in DIRETTA : risultati 8 settembre. Italia vittoriosa all’ultimo respiro. Argentina a valanga sulla Polonia - Spagna nettamente avanti sulla Serbia : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15.52 Spagna-Serbia 62-42: siamo al ventello di vantaggio per gli uomini di Scariolo su quelli di Djordjevic! 15.50 CINA-NIGERIA 73-86: padroni di casa che chiudono il loro mondiale con una netta sconfitta! 15.48 Spagna-Serbia 57-39: una tripla di Claver aumenta ancora il margine! 15.44 Spagna-Serbia 54-39: aumenta il vantaggio degli iberici, Jokic espulso per doppio ...

LIVE Basket - Mondiali 2019 in DIRETTA : risultati 8 settembre. Italia vittoriosa all’ultimo respiro. Argentina nettamente avanti sulla Polonia - Spagna che allunga sulla Serbia : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15.20 Spagna-Serbia 45-37: iberici avanti di 8 lunghezze all’intervallo lungo! 15.19 CINA-NIGERIA 51-60: padroni di casa nettamente sotto a dieci minuti dalla fine! 15.18 Polonia-Argentina 41-70: inizia l’ultimo quarto! 15.15 Polonia-Argentina 39-68: dominio dell’Argentina, 37 secondi alla fine del terzo quarto. 15.12 Spagna-Serbia 35-27: +8 per i ragazzi di ...

LIVE Basket - Mondiali 2019 in DIRETTA : risultati 8 settembre - Italia vittoriosa all’ultimo respiro. Fra poco Argentina-Polonia - ma soprattutto Spagna-Serbia : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Con la vittoria dell’Italia termina la sessione mattutina della nona giornata dei Mondiali di Basket 2019. L’appuntamento è fissato per le 14.00 quando inizieranno le partite del pomeriggio e sicuramente ci sarà da divertirsi. La DIRETTA LIVE si interrompe qui, tutta la redazione di OAsport vi augura un buon proseguimento di giornata. 12.49 PORTO RICO-Italia 89-94: questa volta è ...

LIVE Basket - Mondiali 2019 in DIRETTA : risultati 8 settembre - Serbia-Spagna e Polonia-Argentina valgono i primati dei gironi : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della nona giornata dei Mondiali di Basket 2019. Oggi andranno in scena 8 partite, quattro di seconda fase e altrettante del tabellone per il posizionamento dalla 17esima alla 32esima posizione. I match andranno in scena a Foshan, Guangzhou, Pechino e Wuhan. Si attendono gli ultimi importanti verdetti per quel che riguarda il gruppo I e J, della ...

LIVE Basket - Mondiali 2019 in DIRETTA : risultati 6 settembre. La Polonia elimina a sorpresa la Russia - Serbia divora Porto Rico. L’Argentina batte il Venezuela e va ai quarti - l’Italia cede nel finale alla Spagna : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE CLICCA QUI PER SEGUIRE LA DIRETTA LIVE DI ITALIA-Spagna DEI Mondiali DI Basket 2019 (SI COMINCIA ALLE ORE 14.30) 16.24 Si chiude qui con un po’ di amarezza la nostra DIRETTA odierna. Grazie per averci seguito e buon proseguimento di giornata! 16.18 Spagna-ITALIA 67-60: purtroppo gli azzurri hanno subito un parziale di 10-0 da quel 56-52 a suo favore e vengono eliminati. Spagna ai quarti. ...

LIVE Basket - Mondiali 2019 in DIRETTA : risultati 6 settembre. La Polonia elimina a sorpresa la Russia - Serbia divora Porto Rico. L’Argentina batte il Venezuela e va ai quarti - l’Italia continua a lottare contro la Spagna! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE CLICCA QUI PER SEGUIRE LA DIRETTA LIVE DI ITALIA-SPAGNA DEI Mondiali DI Basket 2019 (SI COMINCIA ALLE ORE 14.30) 15.51 CINA-COREA DEL SUD 77-73: con grande fatica i padroni di casa hanno la meglio nella sfida asiatica. 15.48 SPAGNA-ITALIA 50-48: azzurri che continuano strenuamente a lottare con gli iberici, tra pochissimo inizia l’ultimo quarto! 15.44 ARGENTINA-Venezuela 87-67: per ...