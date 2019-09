LIVE Italia-Grecia 1-1 volley | Europei 2019 in DIRETTA Quanta sofferenza per gli azzurri

Fonte : oasport

(Di venerdì 13 settembre 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA25-23 La chiude Juantorena mafatica!!! Attacco vincente da zona 4 dell’azzurro ma questaè troppo brutta per essere vera 24-23 Mano out di Zaytsev da seconda linea 23-23 Ancora ace di Koumentakis.inguardabile in ricezione e a muro oggi… 23-22 Ace di Koumentakis 23-21 Primo tempo di Petreas.perfetta in ricezione 23-20 Vincente la parallela di Juantorena 22-20 Difende e contrattacca lacon Raptis da seconda linea 22-19 Vincente la pipe di Protopsaltis 22-18 Mano out di Zoupani da zona 2 22-17 Chi si rivede… Antonov vincente in mano out da zona 4 21-17 In rete il servizio di Zaytsev 21-16 Diagonale vincente di Zaytsev da zona 2 20-16 Mano out di Protopsaltis da zona 2 20-15 Fuori il bagher di alzata dei greci dopo la copertura sul muro azzurro. E’ una bruttissima partita 19-15 ...

