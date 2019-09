LIVE Italia-Germania 0-4 | Europei baseball 2019 in DIRETTA | tedeschi devastanti nel primo

Fonte : oasport

(Di venerdì 13 settembre 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALa presentazione del match – Il programma del match 19.19 Arriva la terza eliminazione, termina ilattacco tedesco. 19.17 Battuta di sacrificio, il corridore arriva in seconda, ma c’è il secondo eliminato. 19.16 Colpito il battitore tedesco, che guadagna la prima base. 19.14 Fuoricampo. Inizio dell’da incubo.0-4. 19.12 Arriva il terzo punto tedesco, ma arriva anche ileliminato.0-3. 19.11 Altra valida, lasfiora il fuoricampo: 2-0 per ie corridore in terza. 19.08 Altra valida della, che pare subito con un corridore in prima ed uno in seconda. 19.06 Valida per lae corsa in prima base. 18.50 A partire in battuta sarà il tedesco Phillipp Schulz, sin qui con una media dello 0.333, mentre sul monte di lancio dovrebbe partire ...

matteosalvinimi : L’occhio è quasi guarito, per quanto riguarda l’Italia stiamo lavorando?? ?? LIVE ?? - angelomangiante : Stasera tutta l'Italia del tennis, e chi ama lo sport, a tifare per un ragazzo italiano. A New York si gioca un po… - repubblica : Trionfo Ferrari a Monza dopo nove anni: Leclerc vince un duello infinito, prima con Hamilton, poi con Bottas… -