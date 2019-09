LIVE Italia-Germania 0-4 | Europei baseball 2019 in DIRETTA | tedeschi devastanti nel primo

Fonte : oasport

(Di venerdì 13 settembre 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALa presentazione del match – Il programma del match 19.48 Singolo di Boldt, Lutz avanza in seconda base.annebbiata. 19.45 Lutz viene colpito da Maestri, e guadagna così una base. Molta imprecisione da parte del pitcher azzurro. 19.43 Niente da fare, Celli non trova la palla e finisce eliminato.0-4 dopo il secondo inning 19.42 Giro di mazza di Celli che pareva interessante, ma fuori mira e in foul. Un ball, due strike. 19.41 Bravissimo Sommer a trovare una palla curva carica alta che elimina Reginato, è il secondo out per l’che ora schiera Federico Celli, uno che ha le qualità per regalare punti agli azzurri 19.40 Tre ball e due strike, attenzione al prossimo lancio di Sommer 19.39 Palla alta di Reginato, che però finisce in foul e pure oltre le recinzioni (sarebbe stato eliminato fosse ...

matteosalvinimi : L’occhio è quasi guarito, per quanto riguarda l’Italia stiamo lavorando?? ?? LIVE ?? - angelomangiante : Stasera tutta l'Italia del tennis, e chi ama lo sport, a tifare per un ragazzo italiano. A New York si gioca un po… - repubblica : Trionfo Ferrari a Monza dopo nove anni: Leclerc vince un duello infinito, prima con Hamilton, poi con Bottas… -