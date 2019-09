LIVE Ginnastica artistica | Campionati Italiani 2019 in DIRETTA | Fate indemoniate al

Fonte : oasport

(Di venerdì 13 settembre 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA19.48 Si stanno per concludere i momenti di riscaldamento sugli attrezzi. 19.46 Lesono pronte per fare la differenza sugli staggi, Giorgia Villa ha bisogno di una stoccata per recuperare terreno sulle gemelle D’Amato che però sono due specialiste. Carofiglio cercherà una difficcile difesa sulla strava, probabilmente Desiree verrà superata. 19.44 Lesaranno alle amate parallele, Carofiglio alla trave, Mori al volteggio. 19.43 Ora il cambio d’attrezzo, le ragazze si preparano per la terza rotazione. 19.42 CLASSIFICA PARZIALE (dopo due rotazioni). Desiree Carofiglio al comando con 28.300, ha un decimo di vantaggio su Asia D’Amato (28.200), subieto dietro Alice D’Amato (27.950) mentre Giorgia Villa (27.450) ed Elisa Iorio (27.300) devono rincorrere, Lara Mori è ferma a 26.450. 19.40 Eccellente 13.650 ...

GinRitmica : Tutti i canali che trasmetteranno in live #RgBaku2019 - OA_Sport : LIVE Ginnastica artistica, Campionati Italiani 2019 in DIRETTA: ultimo esame per le Fate prima dei Mondiali! - GinRitmica : Ordini e Live per le finali di oggi | WCC Portimao -