LIVE Argentina-Francia basket | Semifinale Mondiali in DIRETTA | vantaggio argentino

Fonte : oasport

(Di venerdì 13 settembre 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAFINISCE IL SECONDO QUARTO! Si chiude con la magia di Campazzo e con l’avanti di sette punti all’intervallo. Tredici punti di Scola e otto di Campazzo, dall’altra parte nove punti di Fournier. 39-32 CAMPAZZOOOOOOOOOOO! Tripla incredibile sulla sirena del secondo quarto. 36-32 Schiacciata in solitaria di Delia. 40 secondi alla fine. 34-32 Ntilikina con la specialità ormai della casa. Step back e solo rete. 34-30 Fournier è un attaccante meravigliosso e segna con un tiro in sospensione. 34-28 Brusino con un il tap in offensivo. 32-27 1/2 di Gobert dalla lunetta. Problemi ad una caviglia per Deck che è costretto ad uscire dal campo. 32-26 1/2 per uno Scola già da 13 punti e 8 rimbalzi. 31-26 Ancora arresto e tiro vincente di Ntilikina. 31-24 Due liberi consecutivi di Scola. 29-24 Campazzo vola in contropiede e ...

zazoomnews : LIVE Argentina-Francia basket Semifinale Mondiali in DIRETTA: si comincia! In palio la finale contro la Spagna -… - zazoomblog : LIVE Argentina-Francia basket Semifinale Mondiali in DIRETTA: Scola e Campazzo contro Gobert e Fournier. Transalpin… -