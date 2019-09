L' ex avvocato di Pamela Prati | Irene Della Rocca contro la showgirl | Non ha saldato

Fonte : blogo

(Di venerdì 13 settembre 2019) E' stata una delle protagoniste del caso Caltagirone 'dietro le quinte',ex legale ditorna a parlare e stavolta non per difendere la sua cliente bensì per criticarla.Facciamo un passo indietro: l'aveva fatto parlare per la celebre vicenda accaduta a Live non è la d'Urso la scorsa primavera quando, a detta di Barbara d'Urso, venne chiesto un alto compenso per avere lain studio, cachet mai sborsato dalla produzione del programma che fece saltare l'ospitata.L'exdila: "Non hail conto" 13 settembre 2019 13:00.

gf_dario : Quando il tuo avvocato ti accusa di non aver pagato le parcelle, ma te frega un cazzo, sei Pamela Prati - Poiana46 : @marialetiziama9 @ItalianoeRomano Chi l'ha spezzettata aveva l'affitto pagato da una parrocchia della vicina frazio… -