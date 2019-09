Le impronte che possono costare molto care a Natale Hjorth

Al via oggi la prevendita di UMIDIGI X - con lettore di impronte nello schermo : È iniziata questa mattina la prevendita di UMIDIGI X, l'economico smartphone con lettore di impronte nello schermo del produttore cinese. L'articolo Al via oggi la prevendita di UMIDIGI X, con lettore di impronte nello schermo proviene da TuttoAndroid.

BOE e Huawei sorprendono tutti con un lettore di impronte in uno schermo LCD : "Presto" potremmo vedere i lettori di impronte digitali integrati anche negli schermi degli smartphone di fascia bassa grazie ad una tecnologia sviluppata da BOE, che permette di utilizzarli con schermi LCD. L'articolo BOE e Huawei sorprendono tutti con un lettore di impronte in uno schermo LCD proviene da TuttoAndroid.

Nubia Z20 è ufficiale con i suoi due schermi AMOLED e due lettori di impronte : A partire da soli 445, Nubia Z20 è disponibile all'ordine in Cina, ma il prezzo non rende giustizia alle specifiche tecniche: doppio schermo, doppio lettore di impronte, 8K e vetro zaffiro sono solo alcune delle meraviglie di questo smartphone. L'articolo Nubia Z20 è ufficiale con i suoi due schermi AMOLED e due lettori di impronte proviene da TuttoAndroid.

UMIDIGI X è ufficiale - con lettore di impronte nello schermo e tripla fotocamera posteriore : UMIDIGI ha annunciato oggi il suo primo smartphone con lettore di impronte integrato nello schermo. Si tratta di UMIDIGI X, che sarà in vendita a partire dal 26 agosto L'articolo UMIDIGI X è ufficiale, con lettore di impronte nello schermo e tripla fotocamera posteriore proviene da TuttoAndroid.

Che occasione mancata per gli iPhone 2019 - lettore impronte e FaceID insieme fra troppo tempo : Tutti ad aspettare gli iPhone 2019 che verranno con il solito tam tam di indiscrezioni sulla loro uscita prevista per i primi di settembre. Eppure, c'è chi guarda già oltre e la cosa non depone certo a favore dei melafonini quasi pronti al lancio, vista la mancanza di una vera e propria portata tecnologica rivoluzionaria che li riguarda. La vera rivoluzione arriverà invece solo decisamente più in là nel tempo? Il solito analista Ming-Chi ...

Migliora il lettore delle impronte di Huawei P30 e P30 Pro - che è disponibile anche in oro : mentre arriva sul mercato una versione in oro di Huawei P30 Pro, arriva un nuovo aggiornamento per P30 e P30 Pro con Miglioramenti al lettore di impronte digitali. L'articolo Migliora il lettore delle impronte di Huawei P30 e P30 Pro, che è disponibile anche in oro proviene da TuttoAndroid.