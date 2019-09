Le Iene | ecco tutti i conduttori della nuova edizione Anteprima Blogo

Argentina - ecco chi vIene colpito dal default : Sono state allungate solo le scadenze brevi ma la sfiducia contagia tutte i bond con cali tra il 30 e il 50%?nel 2019

Usa - la campagna elettorale infinita : ecco perché a Trump del G7 non glIene frega niente : La guerra dei dazi con la Cina, l?ipotesi di rientro della Russia, le tensioni nucleari con l?Iran, l?Amazzonia di fuoco del Brasile, l?altalena tra diplomazia e conflitto con...

Riscatto laurea - 32mila domande in 4 mesi. Ecco a chi convIene l’iter agevolato : Sono bastati 4 mesi per superare l’intero 2018 e il trend positivo è proseguito anche nel mese successivo. Il Riscatto della laurea agevolato piace agli italiani che stanno sfruttando la possibilità introdotta dal decreto pensioni-reddito (4/2019)

Mauro Corona imbraccia la motosega ed ecco cosa vIene fuori : In pochi lo sanno ma la star di “Cartabianca” Mauro Corona, oltre ad essere un alpinista e uno scrittore è anche uno scultoreo ligneo. Un Cristo di legno alto quattro metri con le braccia aperte è la sua ultima opera artistica, nata con una motosega ed eretta vicino al Rifugio Casera Mela, uno dei posti preferiti dell’artista, in provincia di Pordenone. Ma non è un caso che Corona abbia scelto questo luogo. Infatti l’enorme albero su ...

Allerta listeriosi - “in Italia circa 50 casi l’anno” : ecco cos’è e come si prevIene : “Nel nostro paese registriamo ogni anno all’incirca 50 casi di infezione. Il numero di casi cresce specialmente in estate, in quanto il caldo rappresenta un fattore di rischio”. Lo ha spiegato all’AGI Marco Silano, direttore dell’Unita’ operativa Alimentazione, Nutrizione e Salute dell’Istituto superiore di sanita’ (Iss). “L’attuale focolaio riguarda al momento solo la Spagna, ma ...

Crisi governo - Maglie : “Grillo? Guitto di bassa lega. Auguri al Pd - chi va coi giacobini vIene strozzato”. Battibecco con Cirino Pomicino : Botta e risposta a “L’aria che tira” (La7) tra la giornalista Maria Giovanna Maglie e l’ex ministro Dc Paolo Cirino Pomicino sulla Crisi di governo e sulla strategia politica di Matteo Salvini. Maglie, che definisce “Guitto di bassa lega” Beppe Grillo, osserva: “Forse tra qualche tempo la storia darà a Salvini anche il merito di aver ridimensionato pesantemente i 5 Stelle e speriamo che ora non ...

"Ecco perché con il Rosatellum la desistenza non convIene" : Uniti, divisi o desistenti? Mentre ancora non si sa se e quando andremo al voto anticipato, già i partiti si preparano a rispondere al prossimo interrogativo: se sia meglio presentarsi al voto in uno schieramento che unisca più partiti, in solitaria con il proprio partito o utilizzando un meccanismo nato con il Mattarellum (la legge elettorale uninominale in vigore per le elezioni dal '94 al 2001) e cioè la desistenza. Il ...

Crisi di governo in vista? Ecco cosa succede se si va al voto anticipato e a quali partiti convIene : Il suo modo di fare, che infastidisce molti, evidentemente funziona, e alla grande", ha detto il sondaggista Renato Mannheimer al ilsussidiario.net. Ma cosa succederebbe se la tensione di questi ...

Carne alla brace - ecco come non farsi del male : la regola per cucinarla che ci tIene lontani dai guai : Siamo un po' tutti ossessionati dai pericoli legati ai cibi che mangiamo. Dalla presenza di fitofarmaci, allo stato di conservazione, fino all' aggiunta di additivi chimici per conservarli. Fatte salve le inevitabili eccezioni, si può dire tuttavia che la rete di controlli capillari in vigore nel no

Shock anafilattico - spesso nei bambini non vIene riconosciuto : ecco gli alimenti che causano maggiori allergie : Nel 50% dei casi di anafilassi la diagnosi è sbagliata. La grave reazione allergica conosciuta come ‘Shock anafilattico’ spesso non viene riconosciuta. E’ quanto emerge da uno studio epistemiologico condotto da Mauro Calvani, responsabile della commissione per le allergie alimentari della Società italiana di immuno-allergologia pediatrica (Siaip), intervistato dall’agenzia Dire. Soltanto “uno o due bambini su dieci, ...

E anche LG V30 ottIene una versione beta di Android 9 Pie : ecco com’è in video : Ad oggi sono ancora tantissimi gli smartphone che devono ricevere Android 9 Pie e tra questi vi è pure LG V30 ThinQ, che ha ricevuto una versione beta dell'OS L'articolo E anche LG V30 ottiene una versione beta di Android 9 Pie: ecco com’è in video proviene da TuttoAndroid.