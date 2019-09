Le figlie di Mihajlovic | Papà continua le cure | è lui che dà forza a noi

Sinisa Mihajlovic - le figlie Viktorija e Virginia a Verissimo : "La malattia di papà è stata una notizia che ci ha cambiato la vita" : Nella prima puntata della nuova edizione di Verissimo, che andrà in onda domani, sabato 14 settembre 2019, su Canale 5 a partire dalle ore 16, Silvia Toffanin ha intervistato Viktorija e Virginia Mihajlovic, le figlie di Sinisa Mihajlovic, l'ex calciatore e allenatore del Bologna che, in questi mesi, sta lottando contro una forma acuta di leucemia che, però, non gli sta impedendo di continuare a svolgere la propria attività di allenatore.Le ...

“Ce lo ha detto in lacrime”. Sinisa Mihajlovic - a Verissimo le due figlie parlano della leucemia del padre : Dopo l’avventura all’ultima edizione dell’Isola dei Famosi, Viktorija e Virginia Mihajlovic sono tornate in televisione per raccontare la malattia del padre Sinisa. Le due ragazze sono state ospiti della prima puntata di Verissimo, quella che andrà in onda sabato 14 settembre, e hanno parlato di questo momento così difficile per la loro famiglia. Le due ragazze, in questo periodo, sono ancora più legate alla madre e agli altri tre fratelli, ...

Mihajlovic leucemia - le figlie a Verissimo : “Ce l’ha detto in lacrime” : Anticipazioni Verissimo: le figlie di Mihajlovic parlano della sua malattia Nella prima puntata di Verissimo di sabato 14 settembre le figlie di Sinisa Mihajlovic, Viktorika e Virginia, hanno parlato della leucemia che ha colpito il padre, allenatore del Bologna. A Silvia Toffanin hanno raccontato che è stata una notizia che ha cambiato radicalmente le loro vite. È stata la madre a comunicare alle due ex concorrenti dell’Isola dei Famosi ...

figlie Mihajlovic a Verissimo sulla malattia del padre : “Riusciremo a farcela” : Come sta oggi Sinisa Mihajlovic? Le dichiarazioni delle Figlie a Verissimo Dopo l’esperienza all’ultima edizione dell’Isola dei Famosi, Viktorija e Virginia Mihajlovic sono tornate in tv per raccontare della leucemia del padre Sinisa. Ospiti della prima puntata di Verissimo, in onda sabato 14 settembre, le due sorelle hanno parlato di questo momento così delicato e […] L'articolo Figlie Mihajlovic a Verissimo sulla ...

Malattia Mihajlovic - il racconto da brividi delle figlie : “Quando l’abbiamo saputo eravamo in Sardegna…” : “E’ stata una notizia che ci ha cambiato la vita. Siamo cinque fratelli, siamo una famiglia molto unita e siamo vicini a nostro papà che è un guerriero e non si butta mai giù. Sta proseguendo le cure e paradossalmente è lui che dà la forza a noi. Ha superato tante battaglie nella sua vita, ha le spalle larghe, così come noi”. Le figlie di Sinisa Mihajlovic, Viktorija e Virginia, parlano per la prima volta in esclusiva a ...

Sinisa Mihajlovic - la dedica delle figlie Viktorija e Virginia : "La grande bellezza - sei più di un guerriero..." : Ieri, Sinisa Mihajlovic, ex calciatore e allenatore del Bologna, ha commosso gli appassionati di calcio e non solo, presentandosi a sorpresa sulla panchina della propria squadra in occasione della prima giornata di campionato di Serie A. Come sappiamo, infatti, Mihajlovic, lo scorso 13 luglio, aveva annunciato di aver contratto una forma acuta di leucemia e di volersi sottoporre subito alle relative cure. Dopo 44 giorni di ricovero, con il ...

Sinisa Mihajlovic - il commovente messaggio delle figlie : “Ci rendi orgogliose. Sei più di un guerriero - più di un leone - ‘più di ogni cosa’” : “Dirti che ti amo è troppo poco”. Così comincia la lunga dedica di Virginia Mihajlovic al padre Sinisa, tornato in panchina per la prima di campionato del Bologna, 44 giorni dopo l’annuncio della malattia, una leucemia. L’ex centrocampista è sceso di nuovo in campo, dimagrito, con il volto scavato e il cappellino in testa, nonostante stia ancora svolgendo la chemioterapia in ospedale. “La tua forza, la tua grinta ed ...

Sinisa Mihajlovic in panchina nonostante la leucemia : la reazione delle figlie : Quando qualche giorno fa hanno detto a Mihajlovic che i valori sconsigliavano ogni rischio, lui ha prima insistito, poi pianto di rabbia, quindi ha guardato i medici negli occhi come sa fare lui e ha detto: “I valori saliranno, lo so, tornate tra due giorni”. L'allenatore serbo ha guidato il Bologna dalla panchina mettendo in mostra grande coraggio e forza. Il cappellino in testa, la tuta del Bologna, il volto dimagrito e il consueto sguardo ...

Mihajlovic in panchina nonostante la leucemia : la reazione delle figlie : Viktorija e Virginia Mihajlovic commentano l’ultima scelta del padre L’ultima scelta di Sinisa Mihajlovic ha stupito davvero tutti. L’allenatore del Bologna, nonostante la lotta alla luecemia, ha scelto di non mancare alla prima partita di campionato di Serie A. Il tecnico si è presentato in panchina, in trasferta, per supportare i suoi ragazzi, che hanno […] L'articolo Mihajlovic in panchina nonostante la leucemia: la ...