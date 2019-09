L’analisi sugli anticipi di Serie A | le partite in pillole | spettacolo a Firenze | Napoli

Fonte : calcioweb.eu

(Di venerdì 13 settembre 2019) Si torna in campo per la terza giornata del campionato diA, il turno si apre con il botto, nel dettaglio partita al cardiopalmo tra Fiorentina e Juventus, i bianconeri alla ricerca della terza vittoria consecutiva, i viola sono intenzionati a muovere la classifica. Alle 18 ilaffronta la Sampdoria, l’anticipo serale metterà di fronte Inter ed Udinese. FIORENTINA-JUVENTUS – Esiste una rivalità storica tra le due squadre e tifoche iniziò dalla stagione ’28-’29, era il 7 ottobre, alla seconda giornata di campionato del girone B, in campo la Juventus contro la Fiorentina ripescata, la partita finì con l’incredibile risultato di 11-0 per i bianconeri tra i fischi dei tifosi toscani, un’umiliazione indimenticabile per i viola. Il secondo capitolo si verificò nel 1982, la Juventus vinse il 20esimo scudetto all’ultima giornata ...

MimmoAdinolfi : @AdrianoFCI1908 @LRonni88 @ernestolombard5 Io condivido l'analisi sugli errori della gestione di Cuper che metteva… - QuantalysItalia : @QuantalysItalia lancia una nuova metodologia proprietaria per la valutazione e l’analisi dei fondi:… - LjubomirStele : RT @ECPIGroup: Itinerari previdenziali pubblica il Sesto Report su 'Investitori istituzionali italiani: iscritti, risorse e gestori per l'a… -