L' amico Bibi spiava Trump La rivelazione di Politico avvelena gli ultimi

(Di venerdì 13 settembre 2019) Ci mancava solo il “spione” per infiammare ancor di più gligiorni di una campagna elettorale segnata da colpi bassi, accuse velenose, sparate quotidiane. Non bastava la promessa di annessione, in caso di vittoria, della Valle del Giordano e il disegno di legge (bocciato) sull’installazione di videocamere in tutti i seggi elettorali, e neanche l’accusa alle “èlite”, e agli arabi israeliani di voler “rubare” le elezioni al popolo. Ora su Benjamin Netanyah cala anche l’ombra, imbarazzante, di aver fatto spiare il suo più grandee sostenitore: Donald. Una brutta storia. Che resta tale nonostante il perentorio diniego dello “spione” e la bonaria ma a ben leggere neanche tanto reazione dello “spiato”. Uniti. Lafatta dal sitoha messo in imbarazzo ...

serenel14278447 : 'Politico','l'amico Bibi spiava Trump'. Ma Israele nega - JeegRobot2 : 'Politico','l'amico Bibi spiava Trump'. Ma Israele nega' Praticamente spiava se stesso ?????? - voceditalia : Politico: “L’amico Bibi spiava Trump”. Ma Israele nega -