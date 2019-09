Fonte : huffingtonpost

(Di venerdì 13 settembre 2019) Chi avesse la convinzione che lasia meta esclusiva di vacanze estive, mare e mondanità può ricredersi pienamente davanti a ciò che stiamo per raccontare: “in”, una rassegna itinerante che, ogni anno, contribuisce a far conoscere il lato più autentico e segretoin una stagione che è forse la più incantevole dell’anno.Siamo nella provincia di Nuoro, regione bellissimacentrale che si estende sui fianchi del massiccio del Gennargentu e arriva fino alla costa orientale del Golfo di Orosei con cale, spiagge e un acqua del mare fra le più stupefacenti del mondo. In mezzo un paradiso di borghi incantevoli e vigneti (Cannonau e Nepente in primis), oliveti e premiati caseifici, sentieri da trekking e pareti di roccia, agriturismi e hotel particolari che la storica ...

antobgl : RT @HuffPostItalia: L’altra metà della Sardegna, 'Autunno in Barbagia' per scoprire sfizi e piaceri fuori stagione - SilvestroPistis : RT @HuffPostItalia: L’altra metà della Sardegna, 'Autunno in Barbagia' per scoprire sfizi e piaceri fuori stagione - icittadini : Alessandria Post, il blog di Pier Carlo Lava: FRANCESCO RENGA : “L’ALTRA METÀ Tour”, al via in a... -