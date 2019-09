La protesta delle madri davanti a Palazzo Chigi | Conte parlaci di Bibbiano

«Bayer non siamo cavie» : la protesta delle donne a cui la spirale Essure ha rovinato la vita : Domenica 15 settembre sfilano a Roma, in piazza Esquilino, gruppi internazionali di donne danneggiate dal contraccettivo prodotto dal colosso tedesco in uno scandalo già denunciato dall’Espresso Esclusivo: sono malato, mi hanno usato come cavia. Le vittime denunciano gli impianti killer " Il calvario delle donne intossicate da tecno-spirali e silicone velenoso "

La protesta delle donne sudafricane contro il femminicidio : Ogni giorno nel paese vengono commesse più di cento aggressioni sessuali, e lo scorso agosto più di 30 donne sono state uccise dai loro mariti e compagni

La polizia di Hong Kong ha arrestato Joshua Wong - uno dei leader delle manifestazioni di protesta a favore della democrazia : La polizia di Hong Kong ha arrestato Joshua Wong, uno dei leader delle manifestazioni di protesta a favore della democrazia ed ex capo delle manifestazioni studentesche del 2014. Lo ha fatto sapere il movimento che Wong ha fondato, Demosisto. Secondo

Cerimonia Ponte Morandi - la protesta dei familiari delle vittime allontana delegazione di Atlantia e Autostrade : Applausi per Mattarella. Alle 11,36, momento esatto del crollo, Genova si è fermata per un minuto di raccoglimento. A rompere il silenzio solo il suono delle campane delle chiese della città e il fischio delle sirene delle navi. Bucci e Conte: «Ad aprile il nuovo Ponte». Di Maio insiste sulla revoca della concessione

Dopo la protesta delle femministe a Città del Messico - sei poliziotti sono stati sospesi nell’ambito delle indagini su due stupri : Sei poliziotti di Città del Messico sono stati sospesi nell’ambito delle indagini sugli stupri di due adolescenti avvenuti all’inizio di agosto. Nel paese ci sono state diverse proteste organizzate dei movimenti femministi contro la violenza sulle donne, che hanno marciato

Infermieri provincia BAT protestano dopo la revoca del Dipartimento delle Professioni Sanitarie : ASL BT non riconosce il valore della professione Infermieristica e revoca il Dipartimento delle Professioni Sanitarie. La revoca contenuta nella

La minigonna delle hostess di una compagnia aerea è troppo corta e loro decidono di protestare - se alziamo le braccia si vede tutto : L’amministratore delegato di una compagnia aerea giapponese low cost ha deciso di cambiare il vestiario delle sue hostess. In particolare di accorciare di molto le gonne delle sue bellissime hostess per attirare più clientela possibile e far aumentare la vendita dei biglietti. Le hostess della compagnia però hanno deciso di protestare rivolgendosi al sindacato di categoria. Le giovani ragazze sono pronte a scioperare se ...

Ddl Pillon - a Milano un finto matrimonio con catene al posto delle fedi. La protesta di Non una di meno : “Divorzio diventerà quasi impossibile” : Coriandoli, cartelli, striscioni, ma soprattutto catene al posto delle fedi. Un matrimonio celebrato sul sagrato del Duomo di Milano da un finto Pillon, con tanto di maschera. È stato il flash mob organizzato dal movimento ‘Non una di meno‘, che anche nel capoluogo lombardo ha voluto ribadire il suo no alla riforma firmata dal leghista Simone Pillon. “protesta che si va a sommare a quelle organizzate dal movimento in molte ...