La polizia ha le divise del 1987 | Siamo stanchi di lavorare così

Fonte : ilgiornale

(Di venerdì 13 settembre 2019) Serenella Bettin Accade a Venezia, ma la situazione è critica anche in altre parti d'Italia. Poliziotti condel, agenti della Polfer con cinturoni operativi logori. La protesta dei sindacati Laha ledel. C’è da sorridere se si pensa che in genere di media, quando un paio di pantaloni sono consumati, li buttiamo ogni cinque sei anni, anche due per i meno fortunati. Ladi Stato invece può vantare pantaloni vecchi stagionati di 32 anni, con tutti i rischi che questa professione comporta; con i poliziotti ogni giorno sottoposti alle intemperie, ai rischi, ai logorii del mestiere. È accaduto in Questura a Venezia dove qualche settimana fa al magazzino Veca di Venezia, l’ufficio interno alla Questura che veste i poliziotti, sono arrivate per lastradale lemarchiate. Controllo numero 22948 del 9 gennaiosi legge ...

sulsitodisimone : RT @LuceverdeRadio: ?????? la #PoliziaStradale invita gli automobilisti a rispettare i limiti di velocità e fornisce l'elenco degli #Autovelo… - LuceverdeRadio : ?????? la #PoliziaStradale invita gli automobilisti a rispettare i limiti di velocità e fornisce l'elenco degli… - shinnok81 : @fefebaraonda @b19f514877d2488 @GiovanniPaglia sai.. per un bambino è la normalità, quasi un sogno avvicinarsi ad u… -