“La pizza protegge da malattie e morte | purché fatta e mangiata in Italia” | con questa

(Di venerdì 13 settembre 2019) L’Italia vince l’Ig Nobel 2019 per la Medicina per “aver fornito l’evidenza che lapuòre dain Italia“, come si legge nella motivazione del premio che la rivista Annals of Improbable Research e l’Università di Harvard dedicano ogni anno alle ricerche che fanno “ridere ma anche riflettere”. Tre gli articoli vincitori, pubblicati su riviste internazionali da epidemiologi di primo piano, rappresentati da Silvano Gallus, di Istituto Mario Negri di Milano e Università di Maastricht. Inaugurata da un lancio di aeroplanini di carta, la cerimonia organizzata nel Sanders Theatre dell’università di Harvard è entrata subito nel vivo con l’assegnazione dell’Ig Nobel per la Medicina alla ricerca italiana. “Una buonaracchiude tutte le virtù della dieta mediterranea”, ha detto Silvano Gallus ...

