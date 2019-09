Fonte : meteoweb.eu

(Di venerdì 13 settembre 2019) Il vincitore per la Medicina dei premi IgNobel, la parodia dei premi Nobel che ogni anno assegnano un riconoscimento alle ricerche scientifiche più improbabili è un italo-olandese: è Silvano Gallus, premiato “per aver raccolto prove in base alle quali lapuò proteggere da malattie e morte, mase èe mangiata in“. E’ stata condotta una bizzarra serie di studi suifici della, che esiterebberose l’alimento è “made and eaten in Italy“. Una prima ricerca, condotta da Gallus e dal suo team, era stata pubblicata nel 2006 sullo European Journal of Cancer Prevention col titolo “Consumo die rischio di cancro al seno, alle ovaie eprostata“; un altro, “Laprotegge dal cancro?“, era uscita sull’International Journal of Cancer, nel 2013. Un altro Ig Nobel è andato a una ricerca ...

cronachecampane : Gli scienziati: ‘La #pizza fa bene alla #salute ma solo se fatta in Italia’ - A_Rapis : #IgNobel - La pizza fa bene ma solo se italiana!! Tutti i premi IgNobel 2019 (tra cui anche uno italiano sulla pizz… - La_vongoloide : RT @altemaree: Io però una cosa la devo dire che mi sale proprio da dentro ed è che mi sta bene pagarmi le mie cose però santo cielo se sei… -