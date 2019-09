La mamma di Thiago | investito da ubriaco | Non perdonerò mai

Fonte : ilgiornale

(Di venerdì 13 settembre 2019) Pina Francone Foto dal profilo Facebook di Raiza Terziu Raiza Terziu è la madre del piccolo, che fu travolto da un camionista, perdendo una gamba Era inizio marzo quando nei pressi di un parchetto di Marostica, in provincia di Vicenza, un camionista, in fuga da un posto di blocco, travolse e quasi uccise un bimbo di soli 14 mesi nel suo passeggino.però e l'ha fatta, sta bene ed è tornato a camminare. Però lo fa con una gamba sola, visto che Pietro Del Santo, l'uomo alla guida del furgone, gliel’ha portata via per sempre. Oggi, a sei mesi di distanza, ladel piccolo non vuole perdonare il 58enne. Intervistata dal QuotidianoNazionale, Raiza Terziu ha parole durissime per chi stava per uccidere suo figlio: "Perdono? Non ci riesco e forse non riuscirò a farlo mai. Ci vuole una forza che ti viene da dentro più grande di tutto il dolore che hai ...

