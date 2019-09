La Londra di Hideki Yoshimoto da vedere durante il London Design Festival

Fonte : gqitalia

(Di venerdì 13 settembre 2019) Iltorna aa settembre, per la sua 17esima edizione, con un mix di eventi, fiere, workshop e mostre distribuiti in nove giorni. Queste le zone coinvolte: ClerkenwellQuarter: per l’ottavo anno sede del, si estende dai confini di EC1 a Barbican e Hatton Cross. BanksideDistrict: lungo la riva del Tamigi, dal Borough Market al Oxo Tower Wharf, intorno alle installazioni di Tate Edit e The Africa Center. BromptonDistrict: da sempre dedicato alsostenibile, avrà come ospiti Marlene Huissoud e Jorge Penades. MaryleboneDistrict: gallerie, laboratori di, piccolier indipendenti, workshop. MayfairDistrict: gallerie, spazi pop-up e ampio spazio all’architettura.Pimlico RoadDistrict: è la zona degli studi di moltier, oltre che dei negozi di antiquariato. ...