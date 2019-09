La Germania accoglierà il 25% dei migranti che sbarcheranno in Italia

Fonte : huffingtonpost

(Di venerdì 13 settembre 2019) Il ministro dell’Interno tedesco, Horst Seehofer, ha confermato che per ora c’è accordo affinché laaccolga un quarto deiche entrano indopo un salvataggio in mare. Lo riferisce il sito del quotidiano tedesco Sueddeutsche Zeitung sottolineando che anche la Francia dovrebbe prendere un 25% di questi.“I colloqui sono ancora in corso. Ma se rimane come concordato, possiamo prendere il 25% delle persone salvate in mare davanti all’”, ha detto Seehofer al quotidiano bavarese.Intanto il presidente del Parlamento europeo, David Sassoli, fa un appello sul Trattato di Dublino: “Una riforma del trattato di Dublino - afferma - è una riforma importante per fare una politica europea che affronti la questione dell’immigrazione. Si rimbocchino le maniche e si discuta di questa riforma in ...

