La finale dei Mondiali di basket sarà Argentina-Spagna

Basket - Mondiali 2019 : le statistiche dei quarti di finale. Argentina la migliore nei tiri dal campo - Mitchell top scorer : Al termine dei quarti di finale dei Mondiali di Cina 2019 vediamo qualche numero delle sfide tra le migliori otto della rassegna iridata. Per quanto riguarda le statistiche di squadra, l’unica a tirare con più del 50% dal campo è stata l’Argentina col 53,7% e questo è stato indubbiamente uno dei fattori che ha permesso la sorprendente vittoria contro la Serbia. I sudamericani sono stati i migliori anche nel tiro da due (60%) e in quello da tre ...

Baseball - Europei 2019 : il tabellone dei quarti di finale e gli accoppiamenti fino alla finale. Programma - orari e tv : Con il completamento dell’odierna giornata degli Europei di Baseball, si conosce l’intero quadro dei quarti di finale (e non solo) della competizione continentale. Nella parte alta del tabellone si inserisce l’Olanda, che affronta in una sorta di derby tutto a suo favore i vicini del Belgio. La vincente di questo match affronterà una tra Spagna e Repubblica Ceca, protagoniste di uno scontro di sicuro alto livello. Nella parte ...

Italia-Germania - Europei baseball 2019 : data - programma - orario e tv dei quarti di finale : Sarà contro i padroni di casa della Germania il quarto di finale che vedrà impegnata l’Italia agli Europei di baseball 2019 in corso a Bonn e Solingen. Gli azzurri arrivano da cinque vittorie in altrettanti incontri, nel girone con Francia, Croazia, Austria, Spagna e Belgio, superate in questo ordine. Per quel che concerne invece i tedeschi, invece, sono giunti due iniziali successi contro Svezia e Gran Bretagna, seguiti poi dalle ...

Basket - Mondiali 2019 oggi in tv : orari e programma dei quarti di finale. Il calendario completo : Seconda giornata dei quarti di finale dei Mondiali di Basket 2019 in arrivo in terra cinese: a Dongguan e Shanghai si va a completare il quadro delle formazioni che, venerdì, ritroveremo a Pechino in semifinale. Si comincia alle 13, con la sfida tra Stati Uniti e Francia, con gli americani chiamati a confermare i progressi visti nelle ultime due partite contro Grecia e Brasile soprattutto sul piano dell’interpretazione tattica di quanto ...

Basket - Mondiali 2019 oggi in tv : orari e programma dei quarti di finale. Il calendario completo (10 settembre) : Si entra nella fase clou dei Mondiali 2019 di Basket, visto che oggi si svolgeranno i primi due quarti di finale di questa rassegna iridata. Si parte alle ore 13.00 con la super sfida tra Argentina e Serbia. L’Albiceleste si presenta a questa gara da imbattuta ed è pronta a proseguire un cammino che è stato fino ad ora davvero impeccabile, trascinati da Campazzo e Scola. Dall’altra parte ci sarà però un avversario di grande livello, che è pronto ...

Mondiali Basket 2019 – Grecia eliminata - definito il quadro dei quarti di finale : Gli USA battono il Brasile, Grecia eliminata a sorpresa: il quadro dei quarti di finale dei Mondiali di Basket 2019 E’ terminata l’avventura degli azzurri della palla a spicchi ai Mondiali di Basket 2019. L’ItalBasket è pronta a fare rientro in Italia dalla Cina, ma lo spettacolo della rassegna iridata continua. Giornata amara, oggi, per la Grecia di Antetokounmpo, eliminata a sorpresa, mentre gli USA festeggiano per la ...

Basket - Mondiali 2019 : il tabellone dei quarti di finale. Programma - orari e tv : Si è delineato il tabellone dei quarti di finale dei Mondiali 2019 di Basket in corso di svolgimento in Cina, i quattro incontri andranno in scena tra martedì 10 e mercoledì 11 settembre nelle città di Dongguan e Shanghai. Ad aprire le danze sarà il confronto tra Argentina e Serbia, gli slavi partiranno con tutti i favori del pronostico ma dovranno stare attenti ai sudamericani che in giornata buona possono mettere in difficoltà chiunque. La ...

Us Open - Matteo Berrettini si ferma in semifinale contro Rafael Nadal. Ma lo spagnolo lo mette tra i grandi : “Già uno dei migliori” : Si è chiusa in semifinale l’avventura di Matteo Berrettini agli Us Open. Sotto il tetto chiuso dell’Arthur Ashe il tennista romano è stato sconfitto in tre set dallo spagnolo n.2 del mondo Rafael Nadal per 7-6(6) 6-4 6-1. Troppo più forte ed esperto il 18 volte campione Slam per un Berrettini comunque capace di giocare alla pari per almeno due set, costringendo il maiorchino a tirare fuori il meglio del suo repertorio. Per Nadal quella di ...

Basket - Mondiali 2019 : analisi dei gironi della seconda fase ed il possibile tabellone dai quarti alla finale : Si è chiusa la prima fase dei Mondiali di Basket e domani comincia subito la seconda, quella che porterà alla definizione dei quarti di finale. C‘è sicuramente grande attesa per l’Italia, inserita nel gruppo J insieme a Serbia, Spagna e Porto Rico. La formula prevede che la squadra di Meo Sacchetti dovrà giocare due partite, contro le due formazioni che non ha ancora affrontato e proprio la sfida di domani con le Furie Rosse sarà ...

Europei volley femminile - l’Italia batte la Russia 3-1 ai quarti e vola in semifinale contro la Serbia. E torna l’incubo dei mondiali 2018 : Non è bastata la temibile Russia a frenare l’avanzata delle “ragazze terribili” di Davide Mazzanti in questi Europei di volley femminile 2019. Le azzurre hanno travolto le avversarie per 3-1, aggiudicandosi quindi un posto nella Final Four di Ankara. Ad attenderle ci sarà la Serbia, uscita vincitrice dalla sfida contro la Bulgaria. Quasi un déjà-vu per le giocatrici italiane, che si sono viste strappare via il titolo mondiale ...

Il finale di Lethal Weapon 3 sbarca su Italia1 spazzando via il futuro della serie (non per colpa dei fan) : anticipazioni 3 settembre : Il finale di Lethal Weapon 3 sbarca finalmente in chiaro, su Italia1, dopo una programmazione altalenante e snervante per i fan che avevano premiato la serie, soprattutto la prima stagione, con ottimi ascolti. Purtroppo le cose non vanno sempre come previsto e questo piccolo gioiellino si è spento poco a poco e, questa volta, non per via dei fan che hanno abbandonato la barca ma perché chi c'era a bordo l'ha lasciata naufragare poco alla ...

US Open 2019 : prima giornata dei quarti di finale maschili e femminili : Nella nona giornata degli US Open 2019 si disputeranno i due quarti di finale della parte alta del tabellone del singolare maschile e i due della parte bassa di quello femminile. Le partite si giocheranno tutte sul campo centrale di Flushing Meadows dedicato ad Arthur Ashe e alle 18.00 ora italiana aprono il programma Elina Svitolina e Johanna Konta, entrambe sono alla loro prima volta nei quarti di finale nello Slam newyorchese e quest’anno ...

Europei Volley 2019 – L’Italia è tra le migliori otto - definito il tabellone dei quarti di finale : Grazie alla vittoria contro la Slovacchia, le azzurre staccano il pass per i quarti di finale dove troveranno la Russia Nel quarto di finale del Campionato Europeo 2019, la Nazionale Italiana femminile scenderà in campo contro la Russia mercoledì 4 settembre alle ore 18 all’Atlas Arena di Lodz. Negli altri quarti si affronteranno sempre il 4 settembre: Polonia-Germania a Lodz, Serbia-Bulgaria e Turchia-Olanda ad Ankara. Questi gli ...

Diretta/ Sassuolo Sampdoria - risultato finale 4-1 - streaming : poker dei neroverdi : Diretta Sassuolo Sampdoria, risultato live 0-0, streaming video e tv: inizia la partita di Serie A nella 2giornata. E' tutto pronto al Mapei Stadium.