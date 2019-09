Fonte : ilnapolista

(Di venerdì 13 settembre 2019) Il CorriereSport pubblica una lunga intervista a Kalidou. Il difensore senegalese racconta di essere cresciuto leggendo Martin Luther King e Malcolm X. Per lui sono diventati modelli e simboli della lotta per i diritti civili. “Ilnegli stadi va sconfitto ma per riuscirci, ancora prima cheSport, serviranno quelleStato, deterrenti che aiutino a frenare queste insane abitudini: si faccia come in Inghilterra, si proceda con le espulsioni, anche a vita se necessario, altrimenti rischieremo di essere prigionieri di minoranze che potrebbero moltiplicarsi”. Kalidou è stato vittima delda stadio in due occasioni. A Roma e Milano. Delle due, racconta di essere rimasto stupito dall’episodio di Milano, in occasione della partita contro l’Inter:ché Milano è città più cosmopolita, nell’immaginario la più europea delle metropoli italiane. ...

napolista : #Koulibaly: “Per sconfiggere il #razzismo servono leggi dello #Stato” Al Corriere dello Sport: “Si proceda con le… - Fedepers97 : @Fantacalcio19 chiesa lapadula(miei) per Luis Alberto gervinho Strakosha gollini proto Koulibaly ghoulam smallin… - Fedepers97 : @GruppoEsperti chiesa lapadula(miei) per Luis Alberto gervinho Strakosha gollini proto Koulibaly ghoulam smallin… -