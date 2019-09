Kate Moss presenta la figlia Lila già modella bellissima come la mamma

Tennis - WTA New York 2019 : promosse ai quarti Camila Giorgi e Katerina Siniakova - due ritiri in quattro match! : Completati nella notte italiana i primi quattro incontri degli ottavi del torneo WTA International di New York: sul cemento outdoor statunitense ci sono buone notizie per l’Italia, infatti avanza ai quarti di finale l’unica azzurra impegnata, Camila Giorgi, che rimonta e batte la tedesca Andrea Petkovic con il punteggio di 3-6 7-5 7-6 (3). Nel prossimo turno l’italiana però affronterà un’avversaria molto più riposata, ...