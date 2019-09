Juventus | Sarri in conferenza | “Coccolato per 20 giorni” Indicazioni su Emre Can | gli

Fonte : calcioweb.eu

(Di venerdì 13 settembre 2019) “Non è semplice rimanere fuori e ringrazio lo staff medico che mi ha coccolato per 20 giorni. Mi hanno fatto capire che era meglio fare un passo indietro per non farlo più lungo dopo. E’ stato pesante ma l’ho dovuto accettare, nella consapevolezza anche che lo staff stava andando avanti alla grande in allenamento e in partita”. Mauriziotorna in pista. La suastampa alla vigilia-Fiorentina che anticipa il suo ritorno in campo (la prima in campionato da tecnico bianconero) dopo la polmonite che lo ha tenuto fuori per diverse settimane. “E’ chiaro che avendo una lista di soli 22 giocatori per la Champions deve essere fatta una scelta non semplice e non gratificante per un allenatore ma indispensabile. Sono rimasti fuori due giocatori importantissimi ma questo dimostra anche la forza della nostra rosa. Abbiamo la sfortuna ...

romeoagresti : #Juventus: conferenza stampa di #Sarri domani alle 12.30 // Maurizio Sarri will speak to the press tomorrow at 12.3… - juventusfc : ?? #Sarri: 'Ho sempre detto che la Juventus è la squadra più forte, anche dal punto di vista societario. In questi m… - pisto_gol : Moggi: 'Addio di Sarri al Chelsea: vi svelo un clamoroso retroscena! Sapete cosa si diceva a Napoli?' No. Ma sappia… -