Fiorentina-Juventus 0-0 : per i bianconeri di Sarri un pareggio alla Allegri. Molto bene la Viola tutta grinta di Vincenzo Montella : In panchina c’era Sarri, al suo esordio con la Juve in campionato. Ma in campo i bianconeri hanno ricordato Molto di più la squadra di Massimiliano Allegri. Saranno stati gli infortuni in serie (fuori Douglas Costa e Pjanic nel primo tempo per noie muscolari), sarà stata la grande prestazione della Fiorentina di Montella, fatto sta che per la Juve è arrivato il primo stop in campionato dopo le due vittorie in altrettante giornate. Lo zero ...

La Juventus di Sarri gioca come quella di Allegri. Due le differenze : i titolarissimi e non vince : Sinossi Sarri non perde alla prima sulla panchina della Juventus, ma nemmeno vince. Finisce 0-0 a Firenze con la Fiorentina che conquista il suo primo punto in classifica. La Juve non è più a punteggio pieno. Punteggio giusto, ai punti avrebbe vinto la Fiorentina che ha messo sotto i bianconeri per buona parte dell’incontro. I viole si sono spenti nella seconda metà del secondo tempo, quando Montella ha sostituito Ribery protagonista di ...

Allegri Juventus - l'ex tecnico ammette : "Pentito? Ecco la verità." Poi la rivelazione su CR7 : Allegri Juventus- Massimiliano Allegri, intervenuto ai microfoni dei giornalisti durante un evento organizzato a Padova per giovani industriali, ha colto l'occasione per sottolineare il suo punto di vista sulla scelta di lasciare la Juventus: "Non sono assolutamente pentito della scelta fatta con la Juventus, le cose non vanno forzate. Dopo cinque anni era arrivato il […]

Juventus - Allegri rivela : "Pentito di aver lasciato? Ecco la verità" : Massimiliano Allegri, intervistato ad un evento dedicato ai giovani industriali, ha colto l'occasione per sottolineare il suo punto di vista sull'inizio del campionato, ritornando sulla sua decisione dell'addio alla Juventus. L'ex tecnico bianconero ha rivelato di non essersi pentito della scelta fatta: "Addio alla Juve? Non sono assolutamente pentito della scelta fatta con la Juventus, […] L'articolo

Allegri si ‘dimentica’ della Juventus : “l’Inter adesso può vincere lo scudetto” : Il tecnico Massimiliano Allegri ha interrotto in estate il rapporto con la Juventus, adesso l’allenatore si è presto un anno di pausa con l’obiettivo di tornare protagonista dalla prossima stagione.”Non sono assolutamente pentito della scelta fatta con la Juventus, le cose non vanno forzate. Dopo cinque anni era arrivato il momento di prenderci una pausa, forse il presidente l’aveva capito prima di me. Ne abbiamo ...

Allegri - si gode la Serie A da spettatore : “non mi sono pentito di aver lasciato la Juventus. Inter? Con Conte è da scudetto” : Dopo l’addio alla Juventus, scelta della quale spiega di non essersi pentito, Massimiliano Allegri si gode la Serie A da spettatore: l’ex allenatore bianconero promuove l’Inter come candidata per lo scudetto Dopo diversi anni di intenso lavoro in panchina, Massimiliano Allegri si gode un po’ di meritato relax lontano dai campi da gioco. L’ex allenatore della Juventus guarda il calcio da spettatore, godendosi ...

FANPAGE – Sarri Juventus esonero imminente : torna Massimiliano Allegri? : Sarri Juventus – Avrebbe del clamoroso quanto rivelato dalla testata giornalistica FANPAGE.it. Stando a quanto apparso sul sito poche ore fa, la situazione in casa Juventus sarebbe molto tesa. Juvedipendenza.net non ha trovato riscontro in merito a quanto scritto, ma riportiamo testualmente per onore di cronaca: Sarri Juventus verso il divorzio, questo quanto riportato da […]

Dybala Juventus : il LIKE al post contro Allegri e CR7 ha quasi del clamoroso : Dybala Juventus – Che gli indizi dati dai social network siano ormai importantissimi è cosa chiara a molti, ma questa volta Payulo Dybala ha veramente fatto capire a tutti quale sia la sua intenzione. Il calciatore argentino, che già lo scorso anno ha vissuto una stagione tutt'altro che entusiasmante, adesso rincara la dose e potrebbe […]

Juventus - può essere la stagione di Douglas Costa : “Sarri e Allegri - vi svelo le differenze” : Può essere la stagione della svolta per l’attaccante Douglas Costa, il calciatore della Juventus si candida ad essere grande protagonista con la maglia bianconera, interessanti indicazioni del brasiliano in un’intervista a ‘La Gazzetta dello Sport’: «Ho tanta voglia di dimostrare il mio valore – racconta – perché lo scorso anno non ci sono riuscito a causa dei troppi infortuni. Sono sicuro che per me ...