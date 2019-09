Ivana Mrazova furiosa sui social | Basta! Troppa m su me e Luca

Luca Onestini : “Ivana Mrazova ricoverata per solo un’ora e mezza - non ho potuto raggiungerla” : Luca Onestini sbotta contro chi lo accusa di volere nascondere la presunta crisi in corso con Ivana Mrazova, tornata in Repubblica Ceca a causa di un problema di salute. L’ex tronista è stato accusato di non averla raggiunta, nonostante il momento delicato. Sui social, i due negano la crisi: “Il ricovero è durato un’ora e mezza, non ci siamo lasciati”.Continua a leggere

Ivana Mrazova - ex GF Vip : l'operazione chirurgica è andata bene : Nelle ultime ore Ivana Mrazova - la modella diventata famosa per essere stata la valletta del Festival di Sanremo nel 2012 e per aver partecipato al Grande Fratello Vip nel 2017 - come promesso ha informato i suoi follower che l'intervento chirurgico a cui si è dovuta sottoporre venerdì, e che l'ha costretta a rimanere in Repubblica Ceca un po' più del previsto, è andato bene. La 27enne ha dato l'annuncio tramite i social network, lasciando ...

Ivana Mrazova operata in Repubblica Ceca : "Sto bene - non ce la facevo più a stare così" : Grande paura da parte dei fan, ma per fortuna è tutto bene quel che finisce bene. Stiamo parlando dell'ultima operazione subita dalla fidanzata di Luca Onestini e modella della Repubblica Ceca Ivana Mrazova, 27 anni, appena rientrata dall'ospedale a seguito di un intervento.Si trovava ancora in Repubblica Ceca quando, il 6 settembre, ha dato sui social l'annuncio ai suoi fan, poi è scomparsa per qualche giorno, ma proprio questa mattina è ...

Ivana Mrazova operata - le parole di Luca Onestini (che non è con lei) : “Supereremo anche questa” : La modella è stata sottoposta a un piccolo intervento in Repubblica Ceca. Il compagno Luca Onestini è rimasto in Italia, ma pare che l'operazione, per quanto inevitabile, sia stata semplice routine: "Insieme supereremo anche questa piccola sciocchezza che ci ha tenuti fisicamente lontani per troppo tempo".Continua a leggere

