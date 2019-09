Italia-Grecia oggi in tv | orario | tv | streaming | diretta Europei volley su RAI e DAZN

Programmi TV di stasera - venerdì 13 settembre 2019. Su Rai3 i Campionati Europei di Pallavolo Maschile. Italia vs Grecia : Italvolley Maschile Rai1, ore 21.25: Tale e Quale Show – Nuova Edizione Su Rai1 torna l’appuntamento con Tale e Quale Show, il varietà curato e condotto da Carlo Conti. Come di consueto la trasmissione vedrà 12 personaggi del mondo dello spettacolo cimentarsi in performance apparentemente impossibili, imitando i big della musica nazionale e internazionale. Canteranno sempre rigorosamente dal vivo, aiutati dalla professionalità di un ...

Volley - Europei 2019 : l’Italia vuole il bis - esame agevole con la Grecia. Seconda vittoria nel mirino : L’Italia va a caccia del bis agli Europei 2019 di Volley maschile: questa sera (ore 20.45) la nostra Nazionale tornerà in campo a Montreal (Francia) dopo la netta vittoria di ieri contro il Portogallo, la sfida sarà contro la Grecia che all’esordio è stata spazzata via dallla Bulgaria. Il debutto degli azzurri nella rassegna continentale è stato confortante anche se l’avversario era abbastanza modesto ed è stato capace di ...

Italia-Grecia - Europei volley 2019 : orario d’inizio e come vederla in tv : Oggi venerdì 13 settembre si gioca Italia-Grecia, match valido per gli Europei 2019 di volley femminile. Gli azzurri scenderanno in campo a Montpellier (Francia) per andare a caccia della seconda vittoria consecutiva dopo aver surclassato il Portogallo all’esordio, la nostra Nazionale partirà con tutti i favori del pronostico contro un avversario di seconda fascia che però non andrà sottovalutato anche se è reduce dalla netta sconfitta ...

LIVE Italia-Grecia - DIRETTA Europei volley 2019 in DIRETTA : orario d’inizio - canale tv - streaming e programma : Dopo il convincente esordio di ieri contro il Portogallo, l’Italia scende in campo oggi (13 settembre) alle ore 20.45 per il secondo match degli Europei 2019 di volley contro la Grecia. Per gli azzurri si tratta di un’altra gara che non dovrebbe rappresentare un ostacolo probante. I ragazzi di Gianlorenzo Blengini nella partita di oggi potranno affinare ancora meglio quei meccanismi che non hanno funzionato nel match contro i ...

Europei 2019 : i risultati di oggi (12 settembre). Italia - Francia e Bulgaria passeggiano contro Portogallo - Romania e Grecia : Sono iniziati oggi (12 settembre) gli Europei 2019 di volley. In campo le squadre del Gruppo A e del Gruppo C. Ottimo esordio per l’Italia che si è sbarazzata con un secco 3-0 (25-21, 25-10, 25-22). I ragazzi di Gianlorenzo Blengini hanno dominato il match anche se in un paio di circostanze hanno staccato la spina. La prima gara della giornata è stata Bulgaria-Grecia, appartenenti al girone degli azzurri. Anche in questo caso il punteggio ...

Italia-Grecia - Europei volley 2019 : programma - orari e tv : Venerdì 13 settembre si disputerà Italia-Grecia, match valido per gli Europei 2019 di volley maschile. Gli azzurri scenderanno in campo a Montpellier (Francia) per affrontare la compagine ellenica in un incontro che non dovrebbe riservare particolari sorprese. La nostra Nazionale, reduce dalla partita contro il Portogallo, andrà a caccia di un avversario che sulla carta non dovrebbe dare problemi. Con DAZN segui Italia-Grecia IN STREAMING, LIVE ...

Ue - il nobel Pissarides : “L’Italia tagli le tasse. Berlino deve investire di più. E alla Grecia serve atto riparatorio da parte dell’Europa” : Inutile puntare sui miracoli, l’Italia spende troppo e male. Il nuovo governo farebbe meglio a farsi un bagno di realtà e a puntare sul taglio delle tasse invece che sull’aumento della spesa. Parola di premio nobel, Sir Christopher Pissarides. L’economista britannico-cipriota sorride, ma mette il dito nella piaga del rapporto inversamente proporzionale tra tasse e welfare in cui vivono gli italiani: “Dove finiscano i ...

Frongia : Italia-Grecia - il 12 ottobre tutti allo stadio : Roma – “La Nazionale italiana di calcio di Roberto Mancini supera altre due gare – Armenia-Italia 1-3 e Finlandia-Italia 1-2 – in vista degli Uefa Euro 2020 e mette una seria ipoteca sulla qualificazione. Ora diventa sempre piu’ fondamentale quindi, come sottolineato anche dal mister, riempire lo stadio Olimpico per la partita Italia-Grecia del 12 ottobre e tifare tutti insieme gli azzurri”. Lo scrive su ...

Italia - contro la Grecia per la matematica : gli azzurri si qualificano se… : Una vittoria, l’ennesima, di un ciclo da record. L’Italia di Roberto Mancini corre, anzi vola. Sei vittorie in sei gare di qualificazione. Un cammino mai così limpido, certificato dal successo di ieri sera in terra finlandese. A differenza delle gare precedenti, a Tampere così come in Armenia gli azzurri soffrono un po’ di più ma riescono a fare bottino pieno. Una condizione fisica non ottimale ha influito sicuramente su ...

Canottaggio - Europei Under 23 Ioannina 2019 : sedici gli equipaggi Italiani in gara in Grecia : Per la prima volta l’Italia prende parte agli Europei Under 23 di Canottaggio: la terza edizione della rassegna continentale di categoria si svolgerà a Ioannina, in Grecia, sabato 7 e domenica 8 settembre. Gli azzurrini prenderanno parte alla manifestazione schierando sedici equipaggi, dei quali sette pesi leggeri. Di seguito l’elenco completo degli azzurrini convocati per la rassegna continentale di categoria: UOMINI Under ...

Guida al mondiale di Basket. I "deboli" USA - le ambizioni di Serbia e Grecia. E l'Italia... : L'Europa sente l'odore del sangue. Sangue cestistico, certo, ma sempre sangue pregiato. Quello del “dream team”, di quell'America che da anni attira e trattiene i migliori giocatori di basket del pianeta. In Cina, sabato, prendono il via i mondiali di pallacanestro e stavolta lo scalpo a stelle e strisce sembra alla portata di molte compagini del Vecchio Continente. Finalmente ci siamo! Da oggi comincia il mondiale 2019! Questi sono tutti i ...

Italiano muore durante un’immersione mentre è in vacanza in Grecia : “Aveva la maschera disintegrata” : Stava facendo un’immersione nelle acque cristalline di Corfù, l’isola greca dove si trovava in vacanza con gli amici, quando per cause ancora da accertare è morto. Il suo corpo senza vita è stato ritrovato che galleggiava in acqua a Erikoùsa, Kerkira, otto miglia a nord ovest da Corfù. La vittima è Marco Sablone, 32 anni, abruzzese. Sul suo corpo è stata disposta l’autopsia per accertare le cause della morte: l’ipotesi è ...

Grecia - cade dalla moto d’acqua : giovane turista Italiano morto a Mykonos : Un ragazzo italiano di 22 anni è morto a Mykonos, in Grecia, dove si trovava in vacanza. Secondo i media locali il giovane deceduto è Antonio Borrelli, originario di Napoli. Il ragazzo sarebbe annegato dopo essere caduto in mare mentre stava facendo un giro con un'amica su una moto d’acqua. L’incidente è avvenuto nelle vicinanze della rinomata spiaggia di Superparadise.Sulla pagina Facebook del ragazzo stanno arrivando in queste ore tanti ...

Incendi in Grecia : rientrano in Italia i Canadair inviati il 14 agosto : Si è conclusa l’attività degli equipaggi Italiani intervenuti nei giorni scorsi in Grecia con due Canadair CL 415 del Dipartimento dei Vigili del Fuoco, attivati nell’ambito del Meccanismo Europeo di Protezione civile. I velivoli, coordinati dal Dipartimento della Protezione civile, sono rientrati ieri a Ciampino (Roma) dopo essere stati impegnati, dal 14 agosto scorso, nelle operazioni di spegnimento dei vasti Incendi che hanno ...