iPhone 11 e iPhone 11 Pro | ecco come sono le nuove fotocamere

Andamento Prezzo iPhone 11 : quanto costerà col passare del tempo? : Annunciati ufficialmente i nuovi modelli di iPhone nel corso del consueto e atteso appuntamento di settembre con l’Apple Special Event. La società di Cupertino presso lo Steve Jobs Theater dell’Apple Park ha presentato tutte le novità riguardanti anche i suoi smartphone di ultima generazione che saranno disponibili in pre-order a partire dal 13 settembre. Scopriamo ora il Prezzo dei tre nuovi iPhone 11 e quanto costeranno dopo che ...

RAM e batterie di iPhone 11 - iPhone 11 Pro e iPhone 11 Pro Max : la verità di @OnLeaks : Steve H.McFly, alias @OnLeaks, ha divulgato quelli che sembrano essere i dati relativi a memoria RAM e capacità delle batterie dei vari iPhone 11, iPhone 11 Pro e iPhone 11 Pro Max (informazione che la mela morsicata si è sempre dimostrata restia a diffondere, sia in sede di presentazione che in fase post-lancio). iPhone 11 dovrebbe avere una batteria da 3110mAh e 4GB di RAM, iPhone 11 Pro una batteria da 3190mAh e 6GB di RAM ed iPhone 11 ...

In prima fila Vodafone - TIM e Wind Tre per gli iPhone 11 : dritte per sfruttare subito le offerte nel weekend : Non si perderanno in chiacchiere i principali operatori italiani, come nel caso di Vodafone, TIM e Wind Tre, per quanto riguarda il lancio delle offerte riguardanti i vari iPhone 11 presentati 48 ore fa da Apple. Alcune iniziative commerciali sono già ufficiali, come quella della divisione italiana che prevede già un piano di permuta per il vecchio iPhone, da sfruttare nel caso in cui abbiate posato gli occhi sul nuovo arrivato. Come accennato, ...

Come funziona la permuta Apple per i nuovi iPhone 11 : (Foto: Apple) Apple ha messo in primo piano sul proprio sito l’opzione della permuta, oltre che il pagamento dilazionato tramite finanziamento, per la nuova generazione di iPhone 11. Come funziona questo metodo che consente di risparmiare una certa percentuale sul costo ufficiale? La permuta Apple non è certo una novità, esiste da tempo, ma ultimamente la società californiana la sta promuovendo in modo più evidente e sono molti gli utenti ...

Tornano prodotti Apple con Iliad - ma nessuna traccia di iPhone 11 : le ultime oggi 12 settembre : Ci sono nuove informazioni da prendere in esame oggi 12 settembre a proposito di Iliad, in riferimento alla possibilità di acquistare iPhone tramite la compagnia telefonica. Ci eravamo lasciati pochi giorni fa, riportandovi una presa di posizione da parte dell'operatore, secondo cui avremmo rivisto presto modelli Apple all'interno del suo "store". La parola è stata mantenuta, anche se al momento è impossibile prevedere quali saranno le ...

Per comprare i nuovi iPhone 11 quanto valgono i vecchi melafonini? La permuta ufficiale : Nella giornata di ieri 10 settembre, la nuova linea di iPhone 11 è stata presentata al mondo intero. I rincari del prezzo degli ultimi melafonini sono stati inferiori a quanto previsto ma in ogni caso, per chi vorrà, sarà utile ricorrere alla permuta di un melafonino più o meno datato per risparmiare sulla spesa. quanto vale ogni singolo modello per passare ad uno degli esemplari nuovi di zecca. Le quotazioni qui riportate sono quelle ...

Gli sfondi di iPhone 11 e iPhone 11 Pro sono disponibili al download : I wallpaper di iPhone 11 e iPhone 11 Pro presentati ieri da Apple presso lo Steve Jobs Theatre sono già disponibili e pronti per essere applicati ai vostri dispositivi Android. L'articolo Gli sfondi di iPhone 11 e iPhone 11 Pro sono disponibili al download proviene da TuttoAndroid.

iPhone 11 - le tre fotocamere dell’ultimo dispositivo Apple possono dare fastidio a chi soffre di Tripofobia : Non sono passate neanche ventiquattr’ore da che il nuovo iPhone 11 è stato svelato al mondo e già sta facendo discutere. Questa volta a scatenare le critiche non è il suo prezzo elevato ma il fatto che le nuove tre fotocamere dell’ultimo dispositivo Apple possono dare fastidio a chi soffre di Tripofobia, ovvero la paura dei buchi. Tutto è partito dalle segnalazioni di alcune persone che sui social hanno espresso il loro disagio dopo ...

iPhone 11 - 11 Pro e 11 Pro Max a confronto : I nuovi iPhone 11 stanno per arrivare sul mercato e Apple si mette alle spalle un keynote diverso dal solito: non tanto per i contenuti, quanto per l'assenza di quell'effetto “wow” a cui ci ha abituato nel corso degli anni. Sarà colpa della miriade di indiscrezioni che hanno rovinato la sorpresa della tripla fotocamera posteriore o forse è merito della concorrenza che ha saputo alzare in alto l'asticella ...

Caro iPhone 11 - benvenuto nel 2017 : Ieri Apple ha presentato, senza troppe sorprese rispetto ai rumors che erano trapelati da mesi, la famiglia di iPhone del 2019, composta da iPhone 11, che in pratica è l’evoluzione di iPhone Xr, iPhone 11 Pro e 11 Pro Max, che vanno a sostituire iPhone Xs e Xs Max. Qui, se volete, potete leggere tutte le differenze, a livello hardware, tra i nuovi modelli e quelli del 2018. A livello di design, piuttosto, andrebbe fatto un confronto con ...

Le tre fotocamere del nuovo iPhone possono infastidire chi "soffre" di Tripofobia : Neanche il tempo di essere presentato e il nuovo iPhone è già al centro dei riflettori. Il nuovo prodotto della Apple, infatti, secondo alcuni studi, potrebbe far “soffrire” le persone affette da Tripofobia, ovvero la paura dei buchi. L’iPhone 11, presentato martedì scorso a Cupertino, California, è stato progettato con ben tre telecamere. E sarebbe proprio questa sua caratteristica a provocare ...

Apple taglia i prezzi dell’iPhone : la nuova strategia dopo il picco : Con il mercato degli smartphone in calo, Apple si sta spostando in maniera evidente sulla valorizzazione dell’esperienza che gli utenti fanno con i loro device, non solo i margini sull’hardware.

iPhone 11 Pro : uscita in Italia il 20 settembre - prezzi a partire da 879 euro : Apple ha presentato gli iPhone 11 Pro. A disposizione troviamo il modello base da 5,8” e il modello Max da 6,5”. Per entrambi è prevista per il 20 settembre 2019 l’uscita sul mercato Italiano. Sul sito ufficiale sarà possibile effettuare il pre-ordine a partire dalle ore 14.00 del 13 settembre 2019. Si parte da un prezzo di 879 euro in caso di permuta, mentre se si deciderà di acquistarlo senza rendere il proprio vecchio smartphone, si partirà ...

Apple lancia il suo iPhone 11 e punta su videogiochi e streaming : Apple è tornata. L'azienda ha tenuto il tradizionale appuntamento annuale dal palco dello Steve Jobs Theatre di Cupertino e ha annunciato tre nuovi smartphone: l'iPhone 11, l'11 Pro e l'11 Pro Max. "Le innovazione dell'iPhone 11 sono davvero notevoli - ha spiegato un'impiegata della Mela sul palco - a partire dal design. Ha un bellissimo design in alluminio anodizzato e vetro. E che vetro, è lo smartphone più resistente mai visto, davanti e ...