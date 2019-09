Inter e Milan | il sindaco Sala | San Siro è in vendita Quanto costa lo

Stadium scudetto per Juve. San Siro in vendita per Milan Inter. Ancelotti problema spogliatoio : Il Sindaco di Milano Beppe Sala ha proposto ad Inter e Milan di acquistare San Siro. Il primo cittadino meneghino rilancia la proposta dopo che i due club avevano annunciato il progetto di demolire la gloriosa Scala del Calcio e di costruire un impianto ultra moderno. San Siro potrebbe così rinascere dalle sue stesse ceneri come è già successo a Londra dove il mitico Wembley è stato abbattuto e ricostruito ex-novo. La vendita di San Siro ...

Stadio Milan e Inter - la proposta del sindaco Sala : “disponibili a cedere San Siro” : “Siamo disponibili a cedere San Siro, qualora si volesse considerare l’ipotesi”. Importante proposta del sindaco di Milano, Giuseppe Sala, nei confronti di Inter e Milan, per risolvere il problema Stadio, dichiarazioni rilasciate a margine dell’inaugurazione del negozio Uniqlo in piazza Cordusio. “Dobbiamo compendiare l’Interesse pubblico della citta’ e le legittime aspirazioni di societa’ ...

Nuovo stadio Milan e Inter - parla Giuseppe Sala : il sindaco mette le cose in chiaro : In attesa della ripresa del campionato di Serie A con la terza giornata un tema caldo negli ultimi mesi per Milan ed Inter riguarda soprattutto lo stadio per il futuro, nelle ultime ore sono arrivate importanti indicazioni da parte del sindaco di Milano Giuseppe Sala a margine della consegna di alcune borracce ai bambini di una scuola elementare. “La cosa peggiore e’ che la discussione rimanga solo sull’abbattere o il non ...

De Laurentiis : “Amo Napoli più di ogni altra cosa. Milik è la stella dell’attacco del Napoli. Tra i napoletani ci sono tifosi di Juve - Milan ed Inter” : Il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis ha rilasciato un’intervista a Il Corriere dello Sport. De Laurentiis ha parlato sia del Bari che di Llorente ed ha lanciato l’ennesima frecciatina ai napoletani Napoli è curiosa di scoprire anche Llorente. «Scoprire, dice? Llorente non è una mia idea – precisa De Laurentiis – ma di Ancelotti. Nessuno avrebbe disdegnato un top player come Icardi, ma fin dal primo ...

Milano : l’Intervista all’uomo che raccoglie le storie d’amore dei passanti : Si chiama Salvino Sagone ed è un poeta di mezza età che nel cuore di Milano, raccoglie le storie d’amore dei passanti. Lo si trova lì, nei pressi del Museo delle Culture della città, seduto sulla sedia e con un cartello in mano che anticipa la sua particolare attività “Ascolto storie d’amore. Gratis”. E lo fa in silenzio, come lui stesso ci ha raccontato: preferisce ascoltare e lasciarsi riempire il cuore delle storie degli altri per ispirare la ...

Derby femminile a San Siro - Inter e Milan valutano l’idea : Non solo Conte contro Giampaolo, San Siro potrebbe ospitare anche il Derby femminile. L’idea è allo studio da parte di Inter e Milan, che stanno valutando la possibilità. Come riporta il Corriere della Sera, anche su spinta di Sky (che trasmetterà sia il campionato che la Champions League femminile), l’idea è quindi quella di far […] L'articolo Derby femminile a San Siro, Inter e Milan valutano l’idea è stato realizzato ...

L’ad di Milanosesto apre a Inter e Milan : «Area ex Falck pronta per lo stadio» : «Noi dobbiamo sviluppare il più grande piano urbanistico attuativo d’Europa. E siamo pronti, nel caso ci fosse l’opportunità, ad ospitare il nuovo stadio di Inter e Milan». Giuseppe Bonomi, amministratore delegato di Milanosesto, uno dei maggiori progetti europei di riqualificazione immobiliare e urbanistica che Interessa le aree ex Falck di Sesto San Giovanni, apre le […] L'articolo L’ad di Milanosesto apre a Inter e ...

Calciomercato - l’attaccante del futuro dell’Inter : il Chelsea bussa al Milan - mosse di Atalanta e Genoa : Il Calciomercato è andato in archivio ma le trattative non sono di certo finite, è aperto il Calciomercato degli svincolati ma le squadre pensando anche alla prossima sessione invernale di gennaio. Mossa a sorpresa dell’Atalanta, il club di Gasperini è reduce dalla sconfitta in campionato contro il Torino e si pensa anche alla Champions League, mossa nelle ultime ore. Nel mirino è finito lo svincolato Fernando Tissone, reduce ...

Eca - terremoto nel calcio. Fuori Gazidis - entra Zhang : Inter - altra vittoria sul Milan : Porte girevoli a Milano per quanto riguarda le cariche nell'ECA. L'Associazione dei Club Europei di calcio (il cui presidente è Andrea Agnelli) ha estromesso dal board esecutivo l'amministratore delegato del Milan Ivan Gazidis. Secondo quanto raccolto da Sky Sport, il dirigente sudafricano, una dell

Il 17 settembre ORadio sarà al Fashion Vibes di Milano con la musica di DjEnny - l’Intervista di OM : Nei giorni della Milano Fashion Week che vedrà sfilare i più importanti nomi della moda dal 17 al 23 settembre, ORadio sarà al Fashion Vibes come media partner per accompagnare la prima serata di eventi insieme a DjEnny, al secolo Genny Pelosi, DJ napoletano che ha attraversato tutta la corrente partenopea dei club più amati. La stagione in esterna di ORadio riparte con un grande evento e sarà in diretta a partire dalle 21 presso il cortile de ...

San Siro : Inter e Milan selezionano due progetti. Ora devono essere presentati ai cittadini : Milan e Inter hanno scremato le proposte sul tavolo per il nuovo stadio, come riporta oggi la Gazzetta dello Sport. Rimangono in corsa due progetti, quello del colosso americano Populous e quello dello studio (anch’esso statunitense) di David Manica (consorzio Sportium) insieme con gli italiani di Cmr. I progetti dovrebbero essere presentati ai cittadini per quella trasparenza che il sindaco di Milano Sala ha chiesto una settimana fa «Inter e ...

Milano : De Corato - 'necessario Intervento Comune nello stabile ex Fiar' : Milano, 9 set. (AdnKronos) - "È stata una fortuna che questa mattina nessuno sia rimasto ferito, se non addirittura peggio, nell’incendio scaturito all’interno dell’ex mercato del pesce dietro la Stazione Centrale di Milano". Lo ha detto l'assessore regionale alla Sicurezza, Riccardo De Corato. "All

Matteo Salvini - addio agli Interni? Festeggiamenti al campo rom di Milano : "Evviva - mi ubriaco" : Matteo Salvini non è più il ministro degli Interni dal 5 settembre. Come avranno preso la notizia i rom di Milano? Per scoprirlo, siamo andati nel campo rom situato a via Monte Bisbino, nella periferia nord di Milano. Tra rifiuti in decomposizione e fabbricati fatiscenti, ci siamo addentrati all’int

Serie A - calendario quarta giornata in tv : Milan-Inter su Dazn - Bologna-Roma su Sky : La 4ª giornata di Serie A verrà disputata dopo gli impegni nelle coppe europee. Il turno di campionato proporrà il derby della Madonnina come big match. Milan e Inter si affronteranno a San Siro sabato 21 settembre 2019 alle ore 20:45. I tifosi potranno guardare la partita in diretta tv su Dazn. I rossoneri non vincono in casa dalla stagione 2015/16, quando s’imposero per 3-0 con i goal di Alex, Carlos Bacca e M’Baye Niang. Da allora si sono ...