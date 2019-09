Inondazioni nel sud-est della Spagna | 5 morti e 3500 evacuati

Fonte : ilfogliettone

(Di sabato 14 settembre 2019) Le devastantinel sud-esthanno ucciso 5 persone in due giorni, mentre almeno 3.500 persone sono state evacuate. Lo hanno confermato le autorita' spagnole. L'ultimo corpo senza vita trovato e' stato quello di un uomo nella zona di Redovan, circa 50 chilometri a sud-ovestcitta' di Alicante, come riferito da un portavoce delle forze di soccorso senza fornire ulteriori dettagli.Tra le altre vittime, un anziano che nella zona di Almeria e' rimasto intrappolato nella sua auto mentre attraversava un "tunnel inondato dall'acqua in pochi minuti". Un poliziotto era riuscito a salvare altre due persone che si trovavano nel veicolo. Giovedi' altre due persone, un uomo di 61 anni e la sorella di 51, erano morte nelledopo essere state trascinate via dall'acqua all'internoloro auto nel villaggio di Caudete, in Castiglia-La Mancha.In alcune ...

