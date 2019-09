Incidente in parete sul Corno Piccolo | recuperato alpinista in difficoltà

Fonte : abruzzo24ore.tv

(Di venerdì 13 settembre 2019) Teramo - L’elicottero del 118, con a bordo il tecnico di elisoccorso del Soccorso Alpino e Speleologico e grazie al supporto di una squadra di terra, ha da poco ultimato il recupero di uncinquantaquattrenne di Tocco da Casauria infortunatosi sul, Gran Sasso. L’uomo, primo di una cordata di due persone, ha perso l’appiglio all’altezza del secondo tiro di corda, a circa 2300 m s.l.m., mentre stava arrampicando sulla via Aficionados, via alpinistica situata sulla seconda spalla del massiccio. Il tecnico di elisoccorso, per la presenza di fitti banchi di nebbia che offuscavano a tratti la visibilità, ha operato direttamente in, recuperando l’infortunato per mezzo del verricello. Dopo una prima medicalizzazione e stabilizzazione da parte del sanitario del 118, avvenuta ai Prati di Tivo, l’, che ha riportato varie escoriazioni e una sospetta ...

