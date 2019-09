Incendio in ospedale di Rio de Janeiro | un morto

Brasile - Incendio in ospedale : un morto : 05.03 Una persona è morta a causa di un incendio scoppiato nell'ospedale Badim di Rio de Janeiro giovedì notte. La struttura è stata evacuata e molti pazienti sono stati trasferiti in altri centri, ma alcuni di loro sono stati costretti ad aspettare in strada mentre i vigili del fuoco cercavano di domare le fiamme. L'incendio, di cui non si conoscono ancora le cause, è sottocontrollo.

Incendio in ospedale a Duesseldorf - rogo sorprende pazienti a letto : un morto e 19 feriti : La tragedia durante la notte tra lunedì e martedì in un ospedale di Duesseldorf, nell'ovest della Germania. Le prime fiamme sono divampate in una stanza di degenza al secondo piano della struttura ma poi si son propagate al resto dle reparto. La vittima è un uomo di 77 ani immobilizzato a letto.Continua a leggere

Bergamo - Incendio all'ospedale Papa Giovanni XXIII : muore 20enne in cura per problemi psichici : Poco dopo le ore 10 di questa mattina, al terzo piano della torre 7 dell'ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo, è divampato un incendio. Il bilancio delle vittime è di una donna morta e otto pazienti intossicati. Il rogo si è sviluppato nel reparto di psichiatria, nel quale era ricoverata la pazie

Una donna è morta questa mattina in un Incendio nel reparto di psichiatria dell’ospedale di Bergamo : Una donna di 20 anni è morta questa mattina in un incendio nel reparto di psichiatria dell’ospedale di Bergamo, dove era ricoverata, mentre otto persone sono state intossicate dal fumo. L’incendio è iniziato intorno alle 10 di martedì mattina e ha

