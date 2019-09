Incarichi di Savoini pagati dalla Regione Lombardia | Pd | “Governo chieda chiarezza”

Caso Russia-Lega - Conte : Savoini non mai avuto Incarichi dal Governo : Caso Russia-Lega : Il signor Savoini non riveste e non ha rivestito incarichi formali per componenti di questo Governo , risulta presente a una missione

Fondi russi - Conte al Senato : "Savoini a Mosca con Salvini senza Incarichi ufficiali" : Il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte, come anticipato nei giorni scorsi, alle 16.30 di oggi si è presentato a Palazzo Madama per riferire in aula al Senato sul caso dei presunti Fondi russi alla Lega, mentre il leader del partito e vicepremier Matteo Salvini resterà al Viminale a lavorare e non soltanto non sembra avere intenzione di riferire in Parlamento come chiesto a gran voce dal Partito Democratico, ma ha anche deciso di non ...