Il venerdì nero della metro di Roma

Fonte : agi

(Di venerdì 13 settembre 2019) Mattinata di passione fra guasti, interruzioni e disagi all'utenza sullapolitana di. Un guasto tecnico ha interessato la linea B, nel tratto tra San Paolo e Castro Pretorio. Un convoglio è rimasto bloccato in galleria per un'avaria presumibilmente alla linea aerea primafermata Colosseo. Il personale Atac è stato costretto a evacuare centinaia di persone facendole transitare a piedi sulla banchina di sicurezza presente nel tunnel ferroviario, illuminata dalle luci di emergenza. Molta paura e rabbia tra i passeggeri. Nella galleriafermataB Cavour, sempre al centro di, i vigili del fuoco sono intervenuti per il trasporto di un disabile dal convoglio alla banchinafermata stessa. I pompieri sono stati chiamati sul posto alle 11 a causa dell'interruzionecorrente avvenuta tra le fermateGarbatella e Termini. Il ...

