Il Var che nuoce alla salute e il ritorno di Maradona : Il Var ha rotto le palle. Qualche giorno fa il capo degli arbitri della Premier League, Mike Riley (uno dei pochi fischietti magri dalle nostre parti) ha ammesso che nelle prime giornate del campionato inglese sono stati almeno quattro gli errori decisivi commessi nonostante l’introduzione del Var.

San Siro - la proposta del sindaco Sala a Inter e Milan : “Disponibile anche a vendere lo stadio”. La via per uscire dallo stallo e salVare il Meazza : “Noi siamo disponibili a cedere San Siro, qualora si volesse considerare anche questa ipotesi“. Il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, mette sul tavolo esplicitamente la possibilità che Inter e Milan possano comprare lo stadio Meazza per poi rimetterlo a nuovo. Una terza via, per provare a sbloccare uno stallo che ormai va avanti da tempo, con le due società di calcio che finora hanno sempre spinto per l’opzione di un impianto ...

Nuove cuffie wireless per Realme - che lavora a una Variante di Realme XT con Snapdragon 730G : Realme sta lavorando a una variante di Realme XT dotata di Snapdragon 730G, e nel frattempo lancia un paio di cuffie con ricarica rapida. L'articolo Nuove cuffie wireless per Realme, che lavora a una variante di Realme XT con Snapdragon 730G proviene da TuttoAndroid.

Casarin : “Il Var è necessario - gli arbitri lo sanno. Se si sbaglia anche con quello - l’arbitro è confuso o scarso” : Il Fatto Quotidiano intervista Paolo Casarin, ex arbitro internazionale ed ex designatore. Il tema è la discrezionalità arbitrale e l’uso della nuova tecnologia. “Centocinquant’anni fa, quando le squadre di calcio si accorsero che non bastava più regolarsi con il fair-play, chiamarono uno spettatore, generalmente il più petulante, a fare l’arbitro. E per incoraggiarlo gli dissero: l’importante è che tu stabilisca quando la palla varca la ...

Per salVare il clima - agli scienziati non resta che la disobbedienza civile? : Una protesta di Extinction Rebellion a Londra (foto: TOLGA AKMEN/AFP/Getty Images) Migliaia e migliaia di pubblicazioni scientifiche, conferenze internazionali e interviste alla stampa non hanno frenato l’aumento delle temperature né il degrado degli ecosistemi. I governi sono sordi agli allarmi degli scienziati. E se alle parole non seguono i fatti, allora bisogna smettere di parlare e cominciare ad agire. Sì, contro la crisi ambientale, gli ...

Déjà vu di una bimba di 6 anni - nella vita passata era un uomo ucciso con un’ascia - la piccola è riuscita a far troVare lo scheletro di quell’uomo e far arrestare l’omicida : Una bimba di 6 anni di etnia Drusa è riuscita a far trovare lo scheletro di un uomo morto assassinato con un’ascia molti anni fa. La bimba ha detto che nella vita passata lei era quell’uomo che per motivi che non ricorda era stato ucciso da un amico con ascia e poi sepolto in un villaggio vicino a quello in cui ora abitava. La bimba abita in un villaggio nel medio oriente dove tutti credono nella reincarnazione. In particolare la ...

Cancro alla prostata : arriva l’esame del sangue in grado di rileVarlo anche precocemente : Una equipe internazionale di ricercatori dell’Università Mahidol di Bangkok, in Thailandia, ha sviluppato un nuovo esame del sangue in grado di rilevare il carcinoma prostatico clinicamente significativo nei pazienti ad alto rischio. Secondo il ricercatore Sebastian Bhakdi, il test sarebbe in grado di isolare e visualizzare cellule endoteliali circolanti associate al tumore (tCEC) da un piccolo campione di sangue da 10 millilitri. Le ...

Pisolino pomeridiano miracoloso per la salute : anche breve - da quale malattia può salVare : Il Pisolino pomeridiano non gode di buona stampa, come sanno bene i lettori di Topolino che ricordano Paperino sbracato sull' amaca, emblema del fannullone e dormiglione, a fronte del dinamico zio Paperone che per rilassarsi si tuffa tra i suoi dollari. Ma numerosi studi, e ultimo quello di un'équip

Assessore Borriello a Kiss Kiss : “Ritardo spogliatoi dovuto anche ad una Variante a carico del Napoli…” : Borriello il ritardo nei lavori degli spogliatoi è anche del Napoli L’Assessore allo Sport del Comune di Napoli, Ciro Borriello ha rilasciato alcune dichiarazioni a Radio Kiss Kiss, riguardo la polemica sugli spogliatoi del San Paolo: “Il video del Napoli è vecchio. Facciamogli dire ciò che vogliono, ma domani sarà tutto pronto. L’unica variante del progetto concordato con il Napoli erano le vasche che hanno fatto ...

Daily Mail : capo degli arbitri sott’accusa perché in Premier viene usato poco il Var : Mike Riley è sotto pressione per incrementare l’uso del Var in Premier League. Particolare enfasi è stata posta sugli incidenti di alto profilo nei quali l’arbitro non ha fatto ricorso all’utilizzo del Var nonostante i numerosi monitor posti a bordo campo. Il timore è forse che ricorrere alla tecnologia rallenti i tempi di gioco, ma è altrettanto problematico che il mancato uso significhi il mancato arrivo di cartellini ...

Come laVare il pene dopo aver fatto sesso e perché è importante : Ti sei mai chiesto Come lavare il pene dopo aver fatto l'amore? Se la risposta è no, sappi che l'igiene è importante sempre. Anche dopo una folle notte di sesso o un rapido ma intenso incontro. Pulirsi per bene allontana i rischi di malattie a trasmissione sessuale (MST), infezioni batteriche, virali e la diffusione di funghi nell'area dei genitali. A ricordarcelo è Reddit, piattaforma in cui si parla davvero di ...

SalVare post Instagram : perché è importante : Oltre ai mi piace, anche i salvataggi stanno diventando il metodo di coinvolgimento più importante che i vari brand, presenti sul social network fotografico, testano in questo momento. All’interno di questo articolo, dunque, andremo a leggi di più...

Tenta di suicidarsi in un lago perché il compagno non l’accontenta - il marito si tuffa e invece di salVarla tenta di strangolarla : Una storia incredibile quella di una coppia cinese. Una giovane donna si era gettata in un lago a Dezhou in Cina nel tentativo di suicidarsi. La donna aveva deciso di compiere l’estremo gesto perché il marito si era rifiutato di comprarle una costosissima borsa. La donna per 20 minuti era rimasta a galleggiare nel lago e in pochissimo tempo si era formato un gruppo di persona che cercava di convincerla nel desistere nel compiere ...

Gardaland – Tutto pronto per l’Oktoberfest : l’appuntamento dedicato alle specialità eno-gastronomiche baVaresi diventa tradizione [GALLERY] : Gardaland Oktoberfest: dal 14 al 29 settembre, diventa una tradizione l’evento ispirato al mondo enogastronomico bavarese diventa una tradizione Gardaland Oktoberfest, l’appuntamento dedicato alle specialità eno-gastronomiche bavaresi grazie al quale gli Ospiti potranno vivere lo spirito allegro del folklore bavarese e assaporarne i gusti senza rinunciare mai alle emozioni e all’adrenalina delle attrazioni del Parco. Dal 14 al 29 ...