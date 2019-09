Il Segreto Anticipazioni 14 settembre 2019 | Antolina spiega ad Alvaro come conquistare

Il Segreto Anticipazioni 13 settembre 2019 : Maria mente a Francisca per salvarsi : Maria e Roberto mentono a Francisca, dicendole che non lasceranno la Spagna. Severo e Carmelo raccontano a Pedro Molero che Eustaquio e Lamberto sono fuggiti in Portogallo.

Il Segreto - Alvaro chiede a Elsa di sposarlo : anticipazioni trame dal 15 al 20 settembre : Dopo aver ripreso la messa in onda in maniera regolare in seguito alla pausa estiva di due settimane, la soap opera iberica Il Segreto ora ricomincia a essere trasmessa stabilmente tutti i giorni della settimana: attenzione però, perché il sabato e la domenica la serie è in tv in orari diversi rispetto a quelli della settimana feriale normale. Il Segreto va in onda da lunedì a venerdì, sempre alle 16.10, su Canale 5. La domenica la trasmissione ...

IL Segreto - anticipazioni puntata di venerdì 13 settembre 2019 : anticipazioni puntata de Il SEGRETO di venerdì 13 settembre 2019: Saul e Pedro vengono separati, ma l’Ortega pensa ancora di voler portare a compimento le sue minacce di uccidere il nemico. Donna Francisca e Fernando sono certi di avere sotto controllo Maria e Roberto, visto che i due fanno credere di volersi stabilire a Puente Viejo e acquistare là una casa. Antolina illustra ad Alvaro come conquistare Elsa, in modo che poi la sposi e la ...

Il Segreto Anticipazioni 13 settembre 2019 : Maria inganna Francisca per salvarsi la vita : Maria e Roberto mentono a Francisca, dicendole che non lasceranno la Spagna. Severo e Carmelo raccontano a Pedro Molero che Eustaquio e Lamberto sono fuggiti in Portogallo.

Anticipazioni Il Segreto : Berengario innamorato lascia il sacerdozio : Il Segreto Anticipazioni spagnole: Don Berengario ritrova il suo grande amore Marina e scopre di essere padre Don Berengario fa un annuncio inaspettato a tutti gli abitanti di Puente Viejo. Un passo importante quello che compie il prete, secondo le ultime Anticipazioni spagnole de Il Segreto. Scendendo nel dettaglio, il sacerdote dimostra di essere ancora […] L'articolo Anticipazioni Il Segreto: Berengario innamorato lascia il sacerdozio ...

Il Segreto - anticipazioni puntate spagnole : MARIA ha ucciso FERNANDO! : È arrivata la parola fine per Fernando Mesia (Carlos Serrano) nelle puntate spagnole de Il Segreto: il terribile antagonista della telenovela ha infatti perso la vita per mano di MARIA Castañeda (Loreto Mauleòn) nell’episodio trasmesso mercoledì 11 settembre in Spagna. Il colpo di scena ha chiuso l’undicesima stagione delle vicende ambientate a Puente Viejo e ha dato il via al salto temporale, che ha “trasportato” i ...

Il Segreto Anticipazioni 12 settembre 2019 : Pedro Molero minaccia Julieta e Saul giura di ucciderlo : Pedro Molero arriva a Puente Viejo per prendersi la sua vendetta. Saul, per difendere Julieta, minaccia di ucciderlo.

Il Segreto Anticipazioni : FRANCISCA libera ADELA dai guai ma… : L’intervento inaspettato di FRANCISCA Montenegro (Maria Bouzas) tirerà fuori ADELA Arellano (Ruth Llopis) dai guai nelle prossime puntate italiane de Il Segreto. Eh sì: se ci avete letto in precedenza, sapete già che tutto avrà il suo inizio quando la moglie di Carmelo (Raul Pena) scoprirà di essere stata denunciata da un gruppo di genitori a causa dei suoi insegnamenti agli alunni della scuola, definiti anarchici. Il Segreto, news: ADELA ...

Il Segreto Anticipazioni 12 settembre 2019 : Arriva Pedro Molero ma Saul giura di ucciderlo : Pedro Molero Arriva a Puente Viejo per prendersi la sua vendetta. Saul, per difendere Julieta, minaccia di ucciderlo.

Il Segreto - salto temporale : anticipazioni nuova trama : anticipazioni spagnole Il Segreto: la nuova stagione ambientata nel 1930 Ci sarà un evidente salto temporale a Il Segreto. Non è la prima volta che succede e adesso è inevitabile: serviva smuovere le acque e far emergere nuovi protagonisti. Si salterà al 1930 e tutti i cittadini di Puente Viejo cambieranno il loro modo di […] L'articolo Il Segreto, salto temporale: anticipazioni nuova trama proviene da Gossip e Tv.

Anticipazioni Il Segreto al 21 settembre : Maria e Roberto resteranno a Puente Viejo : Saranno puntate estremamente avvincenti quelle che potranno seguire i telespettatori de Il Segreto dal 15 al 21 settembre. Il ritorno della collocazione della soap anche al sabato e alla domenica pomeriggio garantirà un ampio sviluppo delle trame che si concentreranno sulla proposta di matrimonio di Alvaro ad Elsa, sul ritrovamento dei cadaveri di Eustaquio e Lamberto Molero, oltreché su una triste scoperta da parte di Saul. Non potrà mancare ...

Anticipazioni Il Segreto dal 15 settembre : Guerrero supplica la Laguna di non sposarsi : Torna l'appuntamento con le notizie su Il Segreto, la soap opera di Aurora Guerra che ogni giorno tiene incollati moltissimi telespettatori su Canale 5. Nelle prossime puntate in onda da domenica 15 a sabato 21 settembre 2019, Elsa accetterà di diventare la moglie di Fernandez mentre Isaac cercherà in tutti i modi di convincere l'ex fidanzata a non sposarsi. Il Segreto, le trame della settimana dal 15 al 21 settembre Le Anticipazioni sulle ...

Il Segreto Anticipazioni : Isaac apprende che Antolina lo aveva tradito con Juanote : Nuovo spazio con Il Segreto, la soap opera iberica che narra le storie d'amore tormentate, gli intrighi ed i tradimenti di un piccolo borgo iberico. Le trame puntate in onda nelle prossime settimane su Canale 5, rivelano che Antolina verrà messa con le spalle al muro quando Juanote confermerà di aver avuto un incontro ravvicinato con lei davanti ad un incredulo Isaac Guerrero. Il Segreto: Alvaro smaschera Antolina Le anticipazioni de Il Segreto ...

IL Segreto - anticipazioni puntata di mercoledì 11 e giovedì 12 settembre 2019 : anticipazioni puntata de Il SEGRETO di mercoledì 11 e giovedì 12 settembre 2019: Antolina dice ad Alvaro tutto quello che sa su di lui e così lo costringe suo malgrado ad accettare il ricatto… Maria e Roberto intendono organizzare tutto di nascosto… Tra Pedro e Saul scoppia una rissa, tanto che Severo e Carmelo devono intervenire per placare le ire di entrambi… Il SEGRETO: tutte le nostre news anche su Instagram (entrando da ...