Il nuovo smartwatch Casio della serie PRO TREK Smart con Wear OS è finalmente disponibile

Puma e Fossil insieme per il lancio del nuovo smartwatch dedicato agli sportivi : Puma presenta il primo smartwatch in assoluto dedicato agli sportivi. Dotato di Wear OS by Google e Qualcomm® Snapdragon WearTM 3100 Puma e Fossil Group annunciano lo smartwatch Puma, una prima assoluta per il marchio sportivo, con Wear OS by GoogleTM e piattaforma Qualcomm Snapdragon Wear 3100 integrati. Puma, marchio sportivo globale, accede con entusiasmo al mondo smartwatch introducendo un prodotto wearable progettato per aiutare gli ...