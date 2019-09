Il Liverpool avverte i tifosi per la trasferta a Napoli | attenzione alla vostra incolumità

Fonte : ilnapolista

(Di venerdì 13 settembre 2019) Come riporta oggi il Telegraph, ilha preparato un vademecum per i suoiin procinto di recarsi aper ladi Champions. Un documento da scaricare con tutte le indicazioni utili su come raggiungere lo stadio, corredato di indirizzi, numeri utili e immagini dell’impianto. Il quotidiano ricorda infatti che l’anno scorso ci sono stati incidenti tra le tifoserie per la stessa gara e che ilha esortato ia farepropriae ad attenersi ai suggerimenti dati. Tra le note importanti, i warning per l’deiSi consiglia aidi non effettuare un proprio percorso verso lo stadio a causa del rischio per la propria sicurezza personale Iche arrivano aprima della partita devono rimanere nel loro hotel per bere e mangiare I sostenitori non dovrebbero radunarsi in aree ...

