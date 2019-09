Il lato oscuro dell' energia verde

Cocaina al Ristorante - Gordon Ramsay racconta il lato oscuro degli chef : Le Cucine da Incubo di Gordon Ramsay non sono solo quelle che soccombono a proprietari inetti, ma anche quelle che diventano culle di malessere e di tossicodipendenza. Da qui la decisione del popolare chef britannico di condurre un'attenta indagine in tutti i suoi ristoranti per stanare l'uso di droghe, e in special modo di Cocaina, tra il suo staff. E' questo il cuore di Cocaina al Ristorante, il doc in onda in prima tv questa sera, giovedì 5 ...

Misteriosa sostanza simile a un gel scoperta sul “lato oscuro” della Luna : è lucente e colorata : Il rover Yu-Tu 2 sganciato dal lander cinese Chang'e-4 sulla faccia nascosta della Luna si è imbattuto in una strana sostanza simile a un gel, lucente e colorata. Al momento l'agenzia spaziale cinese (CNSA) non ha rilasciato immagini né informazioni sull'esatta natura della sostanza, scoperta lo scorso 28 luglio.Continua a leggere

Luna - il mistero del rover cinese : avvistata una misteriosa sostanza gelatinosa sul lato oscuro : Come si apprende dall'ANSA, il rover cinese Yu-Tu 2, che sta esplorando dallo scorso gennaio il suolo Lunare, ha individuato alla base di un cratere da impatto nel lato oscuro, una misteriosa sostanza gelatinosa e luccicante, dalla colorazione anomala. L'avvistamento, che risale allo scorso 28 Lugl

StartUp - le tre stagioni della serie tv in streaming : il lato oscuro dei bitcoin e di Martin Freeman : Un banchiere disperato, un gangster haitiano e una hacker di origini cubane sono costretti a lavorare insieme per creare la loro versione del sogno americano, ma a causa di un peccato iniziale e di un agente corrotto il risultato non sarà come sperato. Le tre stagioni (30 episodi) di StartUp sono disponibili su Amazon Prime Video. GUARDA ORA SU PRIME VIDEO StartUp, il trailer StartUp, la trama Nick Talman (Adam Brody, che è anche produttore) ha ...

Star Wars : The Rise Of Skywalker - Rey passerà al lato oscuro della forza oppure il nuovo trailer è ingannevole? Ecco le immagini e la data di uscita nelle sale : Al D23 Expo 2019 in California, la biennale del fan club ufficiale di The Walt Disney Company, è stato lanciato il secondo video legato all’ultimo film della saga di Guerre Stellari e tutto ciò che gli appassionati vogliono sapere è se In Star Wars : The Rise Of Skywalker, Rey passerà al lato oscuro della forza oppure il nuovo trailer è ingannevole. Difatti le ultime immagini ritraggono una donna incappucciate con una fantastica doppia ...

«Star Wars : The Rise of Skywalker» - il trailer speciale : Rey passa al lato Oscuro? : Cosa diavolo succede nella galassia lontana lontana di Star Wars? Durante la convention D23 Expo, Disney ha presentato molti progetti, come il first look di Emma Stone in versione Crudelia De Mon, il cast completo di The Eternals (dei Marvel Studios), il primo trailer di The Mandalorian, serie spin-off in live action dall’universo di Guerre Stellari. Proprio dalla «galassia lontana lontana» è arrivata una novità che ...

Instagram - viaggio nel ‘lato oscuro’ del social dove i like e i commenti sono merce di scambio : ecco come funziona : Mark, nome di fantasia, ha meno di 18 anni e migliaia di euro in banca. Li ha fatti tutti creando follower su Instagram. Ne vende circa 10 mila per 35 euro. “Una cifra molto economica”, spiega. In fondo Mark è uno dei motivi per cui la Procter & Gambler ha deciso di disinvestire 85 milioni di dollari in pubblicità dal social network; è una delle cause per cui l’engagement (reale) degli Instagrammer si è dimezzato negli ultimi tre anni, ...

Guarda il lander della Cina che atterra sul lato oscuro della luna : Guarda il lander della Cina che atterra sul lato oscuro della luna La scorsa settimana, la Cina ha sbarcato il proprio lander sul lato oscuro della luna, qualcosa che nessun paese ha mai fatto prima d’ora. Nei giorni successivi, l’amministrazione spaziale nazionale della Cina ha rilasciato una foto scattata dal proprio mezzo, e ora l’agenzia […] L'articolo Guarda il lander della Cina che atterra sul lato oscuro della luna ...

The Boys : il lato oscuro dei supereroi secondo Garth Ennis : https://www.youtube.com/watch?v=06rueu_fh30 Chi vorrebbe un mondo di supereroi? A giudicare dallo stratosferico successo dei cinecomic, chiunque vorrebbe vivere in un realtà dove individui dalle capacità sovrumane risolvono i problemi dei comuni mortali. The Boys, serie al suo debutto su Amazon Prime Video dal 26 luglio, si ispira al fumetto omonimo di Garth Ennis (già autore di The Preacher, comics anch’essi adattati in show per la piattaforma ...

“Welcome Hoome” - il lato oscuro del Bel Paese : Welcome Home è un film di genere thriller familiare, che mette in mostra la situazione sentimentale di una coppia in

Il lato oscuro di Miguel Herrán - Rio de La casa di carta è stato depresso : “Pensavo sarei morto” : “Pensavo che sarei morto prima di compiere i 30 anni”: così Miguel Herràn, l’attore che interpreta il ruolo di Rio nella serie Netflix La casa di carta, racconta di avere vissuto un lungo periodo buio prima di trovare il successo. Mesi segnati dalla depressione, una debolezza che ancora oggi tende a riaffacciarsi alla sua vita.Continua a leggere